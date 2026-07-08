היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, עו"ד עופר יעקב, שיגר היום (רביעי) מכתב למנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, ובו דחה את טענותיו בנוגע לרישיון שניתן לארגון צהר לשמש כגוף נותן הכשר.

במכתבו הבהיר כי עמדתו, כפי שהובעה במכתבו מלפני יומיים, נותרה ללא שינוי.

יעקב כתב כי במכתבו של כהן נפלו, לדבריו, "אי דיוקים, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי", אך ציין כי אינו מבקש להעמיד את הדברים על דיוקם במסגרת מכתבו הנוכחי. עוד הדגיש כי כל האמור במכתבו הקודם נכתב על דעת הייעוץ המשפטי לממשלה.

לדבריו, קביעת תוקפה המשפטי של פעולה מינהלית, ובהן מתן רישיון לגוף נותן כשרות, מצויה בסמכות הייעוץ המשפטי לממשלה.

בהתאם לכך, ציין כי קביעתו של כהן שלפיה "הרישיון יישאר בתוקפו" אינה מתיישבת עם עמדת הייעוץ המשפטי, שלפיה הרישיון ניתן שלא כדין.

היועץ המשפטי חזר על קביעתו כי הרישיון שניתן לצהר אינו מאפשר להסתמך עליו או לבצע פעולות מכוחו. לדבריו, הדברים שנמסרו הן למנכ"ל הרבנות והן לחברת "צהר פיקוח מזון" במכתבו הקודם עומדים בעינם.

בסיום מכתבו ביקש עו"ד יעקב ממנכ"ל הרבנות להעביר לידיו בהקדם את כלל המסמכים והחומרים שעמדו בפניו בעת קבלת ההחלטה להעניק את הרישיון, וכן כל חומר נוסף הרלוונטי לבחינת הנושא.

מכתבו של היועץ המשפטי מגיע יממה לאחר שמנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן, הודיע כי מבחינתו הרישיון שניתן לצהר עודנו תקף, חרף עמדת הייעוץ המשפטי.

כהן טען כי הרישיון נחתם לאחר שנבחנה עמידת צהר בכל התנאים הקבועים בדין, והדגיש כי "התנאים מתקיימים במלואם ולכן הרישיון יישאר בתוקפו".

עוד טען כי מועצת הרבנות הראשית לא הביעה במשך חודשים התנגדות הלכתית למתן הרישיון, ולכן יש לראותה, לשיטתו, כמי שהסכימה למהלך.

במכתבו מאתמול דחה כהן את חוות הדעת המשפטית וקבע כי הרישיון ניתן כדין. לדבריו, לשון החוק אינה מחייבת את מועצת הרבנות הראשית לאשר באופן פוזיטיבי את מתן הרישיון, אלא קובעת כי די בכך שלא הביעה התנגדות מטעמים הלכתיים.