סרן מלאכי מונדני (26), מפקד מחלקה במילואים מהמושב נווה שבעוטף עזה, נפצע באורח קשה בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון ביום חמישי האחרון. הוא פונה למרכז הרפואי רמב"ם כשהוא סובל מפציעות חודרות ובסכנת חיים.

לאחר שרופאיו הצליחו לייצב את מצבו, העלו הבדיקות ממצא חריג: רסיס שחדר לגופו התמקם במרחק של מילימטרים ספורים מאבי העורקים - כלי הדם הראשי המוביל דם מהלב אל כלל איברי הגוף.

הצוות הרפואי נדרש להכרעה מורכבת. מחד, מצבו של הקצין ופציעותיו הרבות הפכו כל ניתוח למסוכן, ומאידך, כל תזוזה של הרסיס הייתה עלולה לגרום לקרע באבי העורקים ולסכן את חייו באופן מיידי.

לאחר התייעצות של מומחי טראומה, אנגיו וכירורגיית לב הוחלט לבצע את הניתוח. ד"ר צבי אדלר, רופא בכיר במחלקת כירורגיית לב, וד"ר כאמל מורשד, מתמחה במחלקה, ביצעו את ההליך המורכב והצליחו להסיר את הרסיס בשלום.

מנהל מחלקת כירורגיית לב ברמב"ם, פרופ' גיל בולוטין, אמר כי "הרסיס ישב ממש צמוד לאבי העורקים, במגע איתו. כל תזוזה יכלה לחורר את אבי העורקים ולהוביל לתוצאה עגומה".

לדבריו, מאחר שמדובר במצב נדיר שתועד מעט מאוד בספרות הרפואית, התקיים דיון מקצועי אם להותיר את הרסיס במקומו או לנתחו. "החלטנו על האפשרות השנייה. מהלך הניתוח עבר ללא קושי, ולשמחתנו המטופל התייצב והועבר להמשך טיפול במרכז".