המצלמות חשפו את הסכין דוברות המשטרה

פלסטינית בת 45, תושבת עין א-סולטאן שבנפת יריחו, נעצרה הבוקר (רביעי) לאחר שעל פי החשד השליכה סכין לעבר השיחים במהלך הבידוק הביטחוני בכניסה לאזור התעשייה במישור אדומים.

בסביבות השעה 06:00 התקבל דיווח על איתור סכין במעבר. בבדיקת מצלמות האבטחה זוהתה החשודה כשהיא משליכה את הסכין במהלך הבידוק.

בעקבות הדיווח הוזעקו למקום לוחמי יס"מ מרחב גלעד, שוטרי תחנת מעלה אדומים, המש"ק הביטחוני של מעלה אדומים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים.

הכוחות פתחו בפעולות חקירה ובסריקות, ותוך זמן קצר איתרו את החשודה, העובדת בבית עסק באזור התעשייה.

החשודה נעצרה והועברה להמשך חקירה בתחנת מעלה אדומים של מחוז ש"י. במשטרה ציינו כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות ובערנות לסיכול איומים ביטחוניים, לאיתור חשודים ולשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.