יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", תא"ל (במיל') ארז וינר, בירך היום (רביעי) על דבריו של ראש השב"כ דוד זיני בכנס מכון ארגמן, ואמר כי הם מבטאים שינוי תפיסתי ביחס למערכת היחסים בין הדרג המקצועי לדרג המדיני.

וינר תקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר וטען כי "בניגוד לראש השב"כ לשעבר רונן בר שהחליט בשל חוסר אמון שחש כלפי הדרג המדיני שלא לשתף אותו במודיעין שהצטבר בלילה שבין ה6.7.10.23 בזמן אמת ולקח על עצמו החלטות מדיניות כדי למנוע אסקלציה לתפיסתו. הרי שדבריו של ראש השב"כ הנוכחי הם תיקון לעיוות המחשבתי ולהבנת גבולות הגזרה".

לדבריו, "צודק ראש השב"כ זיני כשאמר בקולו כי הוא יהיה נאמן למלא את מדיניות הדרג הנבחר יהיה אשר יהיה. זו אמירה משמעותית שמסמנת כיוון של התפכחות מליל השבעה באוקטובר".

וינר הוסיף: "הדרג הפקידותי הבכיר צריך להיות מגויס לסייע לדרג המדיני לממש את החלטותיו ככל שהן עומדות בחוק. זה הברור מאליו, זה המנהל התקין, זו טובת המדינה".

זיני: ״יש לי אג׳נדה, אני רוצה לקדם אותה" צילום: דוברות

זיני אמר אמש בכנס כי הסיבה המרכזית שבגללה הסכים להתמנות לראש השב"כ היא תחושת האחריות שלו כלפי הדרג הנבחר.

"הסיבה שהסכמתי היא שהנושא שהרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, הוא היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה איזו דעה", אמר.

בהמשך הוסיף כי "יש לי מנוע פנימי, יש לי תפיסות עולם, אני לא מריונטה שזזה ברוח. אבל אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי הציבור, ואני יכול להיות גם בשנייה אחת הקרון האחרון ברכבת, תגיד רק לאן הולכים".

לדבריו, הדרג הנבחר מתקשה לעיתים לממש את מדיניותו משום ש"התבלבלו מה תפקידם", והזהיר מפני מצב שבו הנחיות שרים מתעכבות חודשים ארוכים.