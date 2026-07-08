העיר קייב, בירת אוקראינה, מתמודדת בימים האחרונים עם הסלמה חריפה וגל הפצצות קטלני של טילים וכטב"מים, אשר פגעו ישירות בשכונות מגורים ובתשתיות אזרחיות.

המתקפות הקשות הובילו למותם של עשרות אזרחים ולפציעתם של רבים נוספים, ובעקבות היקף הנפגעים וההרס הכריזו הרשויות בעיר על יום אבל רשמי.

בשעה שצוותי החילוץ המקומיים עדיין פועלים לאתר ניצולים בין ההריסות, הקהילה היהודית בקייב הקימה חמ"ל סיוע מיוחד כדי לתמוך בתושבים שנותרו ללא קורת גג.

מערך הסיוע ההומניטרי, המובל על ידי רבה הראשי של קייב ושליח חב"ד, הרב יונתן מרקוביץ', מבוסס על עשרות מתנדבים מהקהילה.

אחד מתושבי העיר, שביתו נפגע ישירות בהפצצות, פנה לרב מרקוביץ' ושיתף: "מאז ה-7 באוקטובר הרשתות החברתיות מלאות בתעמולה וטענות קשות נגד יהודים. אבל כשאני רואה את הרב עובר בעצמו מדירה לדירה, יחד עם המתנדבים, ושואל כל משפחה במה אפשר לעזור - זו התשובה והדוגמה הטובה ביותר".

"בימים שבהם האזעקות אינן פוסקות, התפקיד שלנו הוא להיות כאן עבור כל אדם שזקוק לעזרה ולספק מענה מיידי במרחב האזרחי", מסר הרב, "אנחנו מחלקים מוצרים בסיסיים ומנסים להעניק למשפחות תקווה וביטחון. זו המחויבות שלנו להוסיף אור דווקא ברגעים הקשים והחשוכים ביותר שעוברים כעת על תושבי אוקראינה".