יו"ר ארגון המורים רן ארז החריף היום (רביעי) את המאבק מול משרד החינוך ותקף בחריפות את השר יואב קיש.

במהלך מסיבת עיתונאים שמסר אמר כי אם לא יחול שינוי בהתנהלות המשרד במהלך חופשת הקיץ, ארגון המורים לא יאפשר את פתיחת שנת הלימודים הקרובה.

ארז טען כי המשבר סביב ניכוי השכר למורים בעקבות ביטול יום לימודים בשל המצב הביטחוני אינו עומד בפני עצמו, אלא משקף, לדבריו, כשל עמוק יותר בהתנהלות מערכת החינוך. "לא חשוב לאיזו מפלגה אתם מצביעים, אם אכפת לכם מעתיד המדינה - העתיד הקרוב שלנו נמצא בסכנה", אמר.

לדבריו, משרד החינוך החליט לבטל את הלימודים באותו יום, אך המורים המשיכו לעבוד מהבית וקיימו שיעורים ופעילויות עם תלמידיהם. למרות זאת, לטענתו, הוחלט לנכות משכרם. "פוגעים במורים בגלל החלטת שר החינוך", אמר.

בהמשך מתח ארז ביקורת אישית על השר קיש וטען כי מאז נכנס לתפקיד לא התקיים שיתוף פעולה אמיתי עם ארגון המורים. "ברגע שראיתי את הריאיון שלו הבנתי שהמורים לא מעניינים אותו. מאז שאני מכהן בתפקיד לא היה שר חינוך שלא שיתף אותנו בהחלטות. הוא עוסק בפוליטיקה ובכותרות", אמר.

ארז האשים את משרד החינוך גם בפגיעה בחינוך המיוחד ובניהול בלתי עקבי של הרפורמות במערכת. לדבריו, קוצצו אלפי שעות לימוד, רפורמות בוטלו והוחלפו בזו אחר זו, בעוד שמחסור חמור במורים למקצועות כמו פיזיקה, מתמטיקה ואנגלית ממשיך להעמיק.

הוא התייחס גם לשילוב תלמידי החינוך המיוחד בבתי הספר העל-יסודיים, וטען כי ללא המשאבים הנדרשים התלמידים עלולים להיפגע. בנוסף התריע מפני התגברות האלימות במערכת החינוך, הן כלפי מורים והן בין תלמידים, שלדבריו נובעת מהיעדר גבולות ואכיפה. בסיום דבריו הזהיר ארז כי אם לא יימצא פתרון למשבר בחודשים הקרובים, ארגון המורים לא יפתח את שנת הלימודים.