סיגריות הוסלקו בתוך אננסים משרד הביטחון

כוחות הביטחון סיכלו היום (רביעי) ניסיון הברחה חריג לרצועת עזה, לאחר שאלפי סיגריות אותרו כשהן מוסלקות בתוך מאות אננסים במשאית שנבדקה במעבר לכיש.

ההברחה נחשפה במהלך בידוק ביטחוני שביצעו אנשי רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון. לאחר גילוי הממצאים הועבר הטיפול לנציגי מנהלת התיאום והקישור יהודה.

במשרד הביטחון ציינו כי המשאית נשאה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה לפעול במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע באמצעות הסקטור הפרטי, והייתה אמורה להגיע למעבר כרם שלום כחלק מהסיוע ההומניטרי לרצועה.

בעקבות גילוי ההברחה הוחרמה המשאית על כלל תכולתה והועברה להמשך טיפול בידי רשות המכס והגורמים המוסמכים.

בתגובה לאירוע הורה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, להקפיא באופן מיידי את האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה, עד להודעה חדשה.

במתפ"ש מסרו כי בשיתוף רשות המעברים היבשתיים, רשות המכס ושאר גופי הביטחון ימשיכו לפעול באפס סובלנות נגד כל ניסיון לנצל את מנגנוני הסיוע לצורכי הברחה.