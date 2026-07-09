פרטים של המדוזה הקובייתית הגיעו לחוף אילת ובאחרונה שמענו גם על דג האבו נפחא הרעיל שהגיע לחופי אזור השרון.

האם מדובר בגל של מינים חדשים שמגיעים לחופי ארץ הקודש? ואם כן מה המשמעות של האירוע? על כך שוחחנו עם הזאולוג ד"ר חיים מויאל, מרצה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט.

מויאל קובע כי אכן ישנה מגמה של הגעת מינים פולשים לחופיה של ישראל, אך אין סיבה להיבהל ומדובר בתופעה הנמשכת זה עשרות שנים. החיבור בין ים סוף לים התיכון יצר תנועת הגירה של מינים מסוימים בין שני הימים הללו. בין המינים הפולשים שהתגלו ניתן למצוא את הזהרון, דג ארסי, ועוד דגים ומדוזות שלא היו בעבר בחופיה של ישראל. יצורי ים שכאלה מבצעים את המעבר בין ים לים על אף הבדלי רמת המליחות.

"זו מגמה שנמשכת כבר הרבה זמן. ככל שההתחממות הגלובלית מתפתחת יש יותר התרבות של פרטים שנעים בעקבות הזרמים והמזון וכך מוצאים אותם גם בים התיכון", אומר מויאל ומדגיש כי מינים רבים שותפים למגמה הזו.

בהתייחס למדוזה הקובייתית מספר ד"ר מויאל כי זו נמצאת בים סוף ואינה שייכת למין שהורג בני אדם כמו המדוזות בתאילנד ואוסטרליה. מדובר במדוזה שצורתה כמו של קופסה בגודל של כשלושים סנטימטרים וממנה יוצאות ארבע זרועות שקופות שאורכן יכול להגיע ל-2-3 מטרים. המדוזה הקובייתית מעניינת מאוד בהיבט המחקרי מאחר ואין לה מוח של ממש, לב ומערכת עצבים סדורה, ועם זאת יש לה 24 עיניים שאיתן היא מנווטת. לכאורה עיניים שכאלה מחייבות שיהיה מוח מאחוריהן על מנת לתרגם את מה שהעיניים קולטות, אך אצל המדוזה הקובייתית יש מה שמוגדר כהתחלה של מוח ולא מעבר לכך. להערכתו, חוקר שיבין את דרכי תפקוד העיניים של המדוזה הזו יוכל להגיע עד כדי פרס נובל.

"צרעת הים שנמצאת באוסטרליה קטנה יותר וקטלנית, אבל לשמחתנו אין צפי שתגיע לכאן, למרות שדברים יכולים לקרות ככל שההתחממות הגלובלית גוברת. דגים מחפשים חום ויחפשו אותו בהתאם לזרמי המים התלויים בתנועת הרוחות".

באשר לאבו נפחא שכאמור התגלה באחרונה בחופי ישראל מדגיש ד"ר מויאל כי מדובר ביצור ימי רעיל אך לא ארסי, כלומר שניתן לגעת בו ולהחזיק אותו ביד, אבל לא לאכול ממנו. זאת בניגוד לזרועות המדוזה ש"יורים" חיצי רעל.

מויאל מציין בהקשר זה את קיומם של דגים שאכן יכולים להרוג אדם, ובהם דג האבנון שדריכה עליו ללא ציוד הגנה מותאם יכולה להיות קטלנית. הוא עצמו פגש בצלילות באזור אילת את הדג הזה, המוסווה היטב בדרך כלל, אך מדובר במיקום מרוחק מהחוף ועמוק מאוד כך שהוא לא צפוי להוות איום.

עוד מספר ד"ר מויאל על מדינות שונות בעולם שיודעות לנטר מדוזות בעזרת לוויינים, ללכוד אותן או להרחיק אותן מחופים יוקרתיים. החשש הוא גם מחסימת מתקני התפלה, אך מנגד יש יתרונות למדוזות בעולם הרפואה הביולוגית. בהקשר זה מזכיר מויאל כי ניתן להפיק מהמדוזות חלבונים ותרופות לסרטן הריאות והכבד. כמו כן, ניתן לעשות במדוזות שימוש לצרכים קוסמטיים.