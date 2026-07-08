שדרוג כביש נחליאל-ביתילו הושלם, ובימים אלה מתבצעות העבודות המשלימות האחרונות בפרויקט. התנועה כבר מתנהלת בתוואי החדש של הכביש, הכולל שני נתיבי נסיעה רחבים, שוליים מוסדרים וסימון חדש.

הכביש מחבר בין גוש דולב-טלמונים לנווה צוף ולעטרת, ומשמש ציר מרכזי לכיוון מרכז הארץ במקביל לכביש 463.

במשך שנים שימש ככביש צר, וכעת, לאחר שדרוגו בהשקעה של כ-10 מיליון שקלים, הוא צפוי לאפשר נסיעה בטוחה ונוחה יותר עבור אלפי תושבי האזור.

במועצת בנימין ציינו כי לצד השיפור התחבורתי, הכביש צפוי לשפר את הנגישות למוקדי תרבות, פנאי ושירותים במערב בנימין. בין היתר הוא יחבר באופן נוח יותר לאמפי החדש בגוש דולב-טלמונים ולמוקדי פנאי נוספים, וכן יחזק את הקישור התחבורתי בין מערב בנימין למזרחה.

במועצה הוסיפו כי שדרוג הכביש הוא חלק מתוכנית רחבה לשדרוג תשתיות התחבורה בבנימין, המובלת על ידי משרד התחבורה ונתיבי ישראל, במימון משרד האוצר ובשיתוף מועצת בנימין. במסגרת התוכנית מקודמים גם פרויקטים נוספים בכבישים המרכזיים ובכבישי הרוחב המחברים בין יישובי האזור.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה כי שדרוג הכביש הוא חלק מ"מהפכת התחבורה" ביהודה ושומרון, וכי הממשלה תמשיך להשקיע בפיתוח תשתיות ובחיבור ההתיישבות למרכז הארץ.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ציין כי הפרויקט הוא חלק ממדיניות לצמצום פערי התשתיות ביהודה ושומרון ולהמשך פיתוח ההתיישבות: "אנחנו מבצרים את ההתיישבות לאורך שנים. נמשיך לתקצב, לפתח ולחזק את חבל הארץ הזה".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הגדיר את השלמת העבודות "בשורה גדולה" לתושבי גוש דולב-טלמונים, נווה צוף ועטרת, והודה למשרדי הממשלה ולגורמי המקצוע על קידום הפרויקט.