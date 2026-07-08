במועצה האזורית בנימין מקדמים בימים אלה את הקמת היישוב החדש "נטוף" במערב בנימין, בעקבות החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני על הקמת והסדרת יישובים חדשים ביהודה ושומרון.

על פי התכנון, היישוב יוקם בסמוך לניל"י ולנעלה, במרחק נסיעה קצר ממרכז הארץ. במועצה מציינים כי מדובר בפעם הראשונה מאז שנות ה-80 שמקודם בבנימין יישוב חדש המיועד לגרעין מייסד של משפחות חילוניות.

המהלך מקודם בשיתוף משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, החברה לפיתוח בנימין וחברת אמנה. במקביל להליכי התכנון, פועלים במועצה לגיבוש קבוצת המשפחות המייסדות, שייקחו חלק בהקמת הקהילה החדשה.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר כי "בנימין היא פסיפס ישראלי שלם המורכב מדתיים, חילונים וחרדים. אנחנו גאים ביישובים בעלי אופי חילוני חזקים ומשגשגים בבנימין, וכעת גאים להניח את היסודות לנטוף ולהמשיך את הסיפור הזה".

לדבריו, "ההתיישבות היא משימה לאומית ששייכת לכל חלקי החברה הישראלית, ואנחנו מזמינים משפחות שרוצות להיות שותפות בהקמת הגרעין החלוצי של נטוף להצטרף אלינו ולבנות יחד את הדור הבא של ההתיישבות במערב בנימין".

גנץ הוסיף: "גדלנו על מורשתם של מקימי ניל"י, נעלה וכפר האורנים. עכשיו הגיע הזמן להצמיח את הדור הבא של היישובים במערב בנימין ולהמשיך את המעשה הציוני באזור".

שרת ההתיישבות אורית סטרוק אמרה כי "באמצעות ההתיישבות אנחנו מחזירים לידינו חבלי ארץ שהופקרו, נוטעים שורשים עמוקים בארץ שתמיד הייתה שלנו, ומייצרים מציאות מדינית וביטחונית טובה יותר - חומת מגן של התיישבות - גם בתוך אזור בנימין, וגם מצדו השני של קו התפר".