מדד החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לחודש יולי 2026 מצביע על ירידה חדה באמון הציבור הישראלי בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לצד התנגדות רחבה להסכם הגרעין עם איראן ותמיכה בהסכם שנחתם עם לבנון.

על פי הנתונים, רק 7% מהישראלים מביעים בטראמפ "אמון רב" שיעשה את הדבר הנכון ביחסי ישראל וארצות הברית. 41% השיבו כי הם נותנים בו אמון מסוים, בעוד 45% אמרו כי אינם נותנים בו אמון כלל.

במכון מציינים כי מדובר בשפל מאז החלו למדוד את הסוגיה, לאחר שבמרץ השנה, במהלך מבצע "שאגת הארי", 34% מהישראלים הביעו בו אמון רב.

גם בקרב מצביעי הימין נרשמה ירידה באמון. רק 8% מהמשיבים המזוהים עם הימין הביעו אמון רב בטראמפ, לעומת 56% שהשיבו כי יש להם אמון מסוים.

במרכז ובשמאל התמונה חריפה יותר: 58% ממצביעי המרכז ו-74% ממצביעי השמאל-מרכז השיבו כי אינם נותנים בו אמון כלל.

לצד זאת, 74% מהישראלים עדיין רואים בארצות הברית ידידת אמת של ישראל. בנוסף, 66% מהציבור סבורים כי ישראל צריכה לשאוף לתיאום עם הממשל האמריקאי, אך במקרה של מחלוקת לפעול בהתאם למה שנכון בעיניה.

המדד מצביע גם על התנגדות רחבה להסכם בין ארצות הברית לאיראן. 68% מהישראלים סבורים כי ההסכם רע לישראל, בהם 56% שהגדירו אותו "מאוד לא טוב". רק 14% סבורים כי מדובר בהסכם טוב. בקרב הציבור היהודי 68% הגדירו את ההסכם "מאוד לא טוב", ואף לא משיב אחד בחר באפשרות שלפיה ההסכם "מאוד טוב לישראל".

לעומת זאת, ההסכם עם לבנון זוכה לתמיכה רחבה. 63% מהישראלים סבורים כי הוא טוב לישראל, ורק 18% חושבים שאינו טוב. התמיכה נשמרת ברמות דומות בקרב יהודים וערבים וכן בקרב מצביעי הימין והשמאל.

בסוגיית עזה מציג המדד תמונה מפולגת יותר. 43% מהישראלים מעדיפים להחליש את חמאס באמצעות צעדים כלכליים ודיפלומטיים, בעוד 35% תומכים בחידוש הלחימה עד להשגת יעדי המלחמה.

בקרב הציבור היהודי מחצית מהמשיבים מעדיפים לחץ כלכלי ודיפלומטי, לעומת 41% התומכים בחזרה ללחימה, בעוד שבקרב הציבור הערבי 51% מעדיפים להותיר את המצב הקיים.