הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, בראשות ח"כ אושר שקלים (הליכוד), קיימה היום (רביעי) דיון בנושא תקופת פעילותו של החוף הנפרד בהרצליה, בעקבות פנייה שהוגשה לוועדה בטענה כי החוף פועל במשך שלושה חודשי רחצה בלבד, לעומת שישה חודשים בשאר חופי העיר.

עיריית הרצליה לא שלחה נציג לדיון. בהודעה שהעבירה לוועדה נמסר כי בעבר הופעל החוף בחודשים יולי ואוגוסט בלבד, ולפני כשנתיים הורחבה פעילותו גם לחודש יוני.

בעירייה ציינו כי ההחלטה התקבלה בהתאם למאפייני קהל היעד ולתחילת חופשת הקיץ של תלמידי הישיבות, וכי מבדיקות שערכה לא נמצא ביקוש משמעותי לפתיחת החוף במועד מוקדם יותר.

רפי קדושים, חבר מועצת העיר הרצליה, אמר כי הגיש בשלוש השנים האחרונות שלוש הצעות להארכת תקופת פעילות החוף, אך כולן נדחו. לדבריו, בעוד שמונה חופי העיר פועלים במשך כחצי שנה, רק החוף הנפרד מוגבל לשלושה חודשים.

עוד טען כי שירותי ההצלה במקום פועלים במשך כל עונת הרחצה, אך ההפרדה בין גברים לנשים נאכפת רק בשלושת חודשי הפעילות, וכי שטחו של החוף צומצם בשנים האחרונות.

נציג משרד הפנים ברק פוטולסקי הבהיר כי עונת הרחצה נקבעת בחוק, אולם ההחלטה על מועדי פתיחת חופים נפרדים נתונה בידי הרשות המקומית. לדבריו, בחלק מהרשויות, ובהן תל אביב ואשדוד, החופים הנפרדים פועלים תקופה ארוכה יותר, ואף לאורך כל השנה במקרים מסוימים.

גם מנכ"ל ארגון "בצלמו", שי גליק, מתח ביקורת על העירייה וטען כי לצד תקופת הפעילות המצומצמת, החוף אינו מונגש באופן מלא לבעלי מוגבלויות. לדבריו, הציבור הדתי, המסורתי והחרדי אינו זוכה לשירות שוויוני: "עיריית הרצליה באופן עקבי מפלה את הציבור הדתי. עדיין לא מאוחר לתקן את העוול".

יו"ר הוועדה סיכם את הדיון ואמר כי מדובר בבעיה של אפליה כלפי הציבור המבקש רחצה נפרדת. הוא מתח ביקורת על החלטת עיריית הרצליה שלא להשתתף בדיון, והודיע כי יפנה לשר הפנים ולמרכז השלטון המקומי בבקשה לבחון את הסוגיה. "אני קורא לעיריית הרצליה להעניק שירות שוויוני לכלל התושבים. אני מתכוון להיאבק בהחלטה של עיריית הרצליה בכל הכלים שעומדים לרשותי", אמר.