מאיר דויטש על הפעילות בנגב ללא קרדיט

ועדת הפנים והגנת הסביבה קיימה היום (רביעי) דיון בנושא האכיפה נגד הבנייה הבלתי חוקית בנגב, בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נציגי המשטרה, רשות מקרקעי ישראל, משרד המשפטים וגופי אכיפה נוספים.

בפתח הדיון אמר היו"ר יצחק קרויזר כי "הנגב הוא המרחב האסטרטגי החשוב ביותר", וטען כי בשנים האחרונות חל שינוי במדיניות האכיפה. לדבריו, "המאבק הוא על ריבונות ומשילות", וכי במקום מדיניות של תגובה בלבד, המדינה פועלת כיום באופן יזום למניעת עבירות בנייה.

במהלך הדיון הוצגו נתוני המשרד לביטחון לאומי, שלפיהם בשלוש השנים האחרונות נרשמה עלייה של 81% במספר ההריסות לעומת שלוש השנים שקדמו להן.

בשנת 2024 בוצעו 5,231 הריסות וצווים, בשנת 2025 עלה המספר ל-5,742, ובשנת 2026, על פי נתוני המחצית הראשונה של השנה, מוערך כי יבוצעו כ-5,690 הריסות וצווים.

עוד הוצגו נתונים על עלייה בביצוע צווים שיפוטיים, הרחבת היקף השטחים שפונו וירידה של כ-80% בגילויי פלישות חדשות באזור בסיס נבטים לאחר מבצע "נץ הדרום".

השר בן גביר הציג את מדיניות משרדו ואמר כי "אני עושה מה ש-40 שנה לא נעשה. הייתה פה קייטנה במשך שנים שלמות".

לדבריו, "מי שבעד הארץ הזאת אני מחבק אותו, ומי שבונה לא חוקי - אני הורס. צריך להחריב את כל הבתים הלא חוקיים שיש בנגב. אנחנו מחזירים למדינת ישראל שטחים ענקיים, ומחזירים את המשילות והשליטה".

במהלך הדיון התפתח עימות בין בן גביר לח"כ יסמין פרידמן, שטענה כי לצד ההריסות יש להציג גם פתרונות לתושבים. "אני לא בעד בנייה בלתי חוקית, אבל אני רוצה להבין מה החלופות. יש פה ילדים, וצריך לעסוק גם בחינוך, בתשתיות ובתעסוקה", אמרה.

בן גביר השיב כי "אם לא הורסים להם הם הופכים להיות אנטי מדינת ישראל", והוסיף כי רבים מהמפונים עוברים ליישובים מוסדרים.

מפקד מחוז דרום במשטרה, ניצב חיים בובליל, אמר כי המשטרה רואה בשמירה על אדמות המדינה משימה מרכזית, וציין כי הקרקעות המפונות מיועדות להקמת יישובים ואזורי תעשייה.

מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, יובל תורג'מן, קרא לחזק את יחידת יואב ולהגדיל את מצבת הכוח שלה: "מיחידה של 35 שוטרים היא צריכה להיות לפחות 100 שוטרים. אנחנו בתוכנית עבודה עמוסה".

רוסלאן עותמאן נציג משרד המשפטים אמר בדיון כי "יש מדיניות אכיפה ויש תיעדופים לפי חומרת העבירה במישור התכנוני. כאשר יש פתרון הסדרה ולאנשים יש לאן לעבור זה מתועדף גבוה. גם במקרה של כלא באר שבע, בשל האינטרס הביטחוני, העמדה המפורשת שלנו ושל ייעוץ וחקיקה הייתה שיש לאכוף".

שירה תם מרשות מקרקעי ישראל אמרה: "אנחנו פועלים באמצעים החוקיים שיש לנו. הכנסנו טכנולוגיות חדשות כדי לשמור על קרקעות המדינה בצורה מיטבית. יש פינויים בהיקפי שטח שלא היו כמותם בכל השנים הקודמות. כל זה לטובת פיתוח מדינת ישראל".

נציג הסיירת הירוקה ציין כי נרשמת ירידה במגמת הפלישה לשטחים הפתוחים במדינת ישראל.

מנכ"ל תנועת רגבים מאיר דויטש אמר בדיון: "הנגב נראה היום אחרת. בשנים האחרונות יש שינוי היסטורי ועבודה מסונכרנת של גורמי האכיפה, ופינוי של עשרות צבירים. מאות בדואים נכנסו ליישוב חוקי עם חשמל ומים בצורה חוקית. יש עוד הרבה עבודה, אבל היום הספינה שנקראת מדינת ישראל שטה בכיוון הנכון".

לדבריו, "בראש ובראשונה זה עבודה של השר שנמצא על הנושא הזה. וזה גורם לכל גורמי המדינה להיתכנס לתת עבודה. כשעוצרים להסתכל מה קרה בשנים האחרונות - רואים שינוי היסטורי".

בסיום הדיון אמר השר בן גביר: "המגמה חייבת להמשיך ולעלות. צריך לזכור שיש עוד הרבה אתגרים ומשימות, אבל אנחנו היום בשינוי מגמה. אנחנו חייבים להציל את הנגב - זאת המשימה".

ח"כ קרויזר סיכם: "תודה לשר על המדיניות שהוא מציג. המכנה המשותף של כולנו הוא אהבת עם ישראל. האזרחים שם מבינים שצריך לכבד את שלטון החוק, וזה היה חסר בנגב. ביום ראשון נציג את תוכנית הרשות להסדרת תביעות הבעלות. לשמחתנו, גם בבית המשפט העליון מבינים שטרקטור המשילות של בן גביר עובד".