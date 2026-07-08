שרת התחבורה וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מירי רגב, קיימה היום (רביעי) סיור עבודה בצפון השומרון וביישוב שא-נור, יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, וצוותים מקצועיים ממשרד התחבורה ומהמועצה האזורית.

במהלך הסיור הוצגו לשרה תוכניות הפיתוח של האזור, ונערך דיון בנושא שיקום תשתיות הכבישים וקידום התחבורה הציבורית בצפון השומרון, על רקע ההיערכות להקמת יישובים חדשים באזור.

רגב אמרה כי "החזרה לשא-נור היא רגע מרגש ובעל משמעות לאומית. עם ישראל בונה, מקים ומצמיח. מיום שחזרתי למשרד התחבורה אנחנו משקיעים מיליארדי שקלים בתשתיות התחבורה ביהודה ושומרון. אנחנו סוללים כבישים, מקימים מחלפים, בונים כבישים עוקפים, מחברים את היישובים ומחזקים את הביטחון ואת איכות החיים של התושבים".

עוד הוסיפה השרה כי משרד התחבורה "ימשיך להשקיע בפיתוח התשתיות ביהודה ושומרון ולחבר את ההתיישבות לכל חלקי הארץ באמצעות תחבורה מתקדמת, כבישים בטוחים ותשתיות שיאפשרו למשפחות להמשיך לבנות, להתפתח ולהפריח את האזור. כפי שאנו מחברים את ישראל מצפון ועד דרום, כך נמשיך לבצע ריבונות דה פקטו - לחבר את ההתיישבות ולהשקיע בכל מקום שבו מדינת ישראל בונה את עתידה".

דגן אמר כי פיתוח התחבורה הוא תנאי מרכזי לצמיחת האזור: "תשתית תחבורתית ראויה היא הדרך למיליון תושבים ולהצמחת צפון השומרון כאזור מרכזי וחזק במדינת ישראל, אזור שימשוך אליו תיירות, ועסקים. ההשקעה המסיבית בתשתיות, בכבישים ובמחלפים היא המפתח להבטחת חיבורו המלא של צפון השומרון לכל המרחב, ולהמשך צמיחתה של ההתיישבות - בדרך למיליון תושבים בשומרון. אנו מודים לשרה על מחויבותה העמוקה והעקבית לפיתוח האזור".