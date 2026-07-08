אחרי יותר משלושה עשורים בליכוד, יולי אדלשטיין יוצא לדרך פוליטית חדשה.

בפודקאסט חדש בערוץ 7 הוא מסביר מדוע החליט לעזוב את התנועה שבה צמח, מותח ביקורת חריפה על חוקי הגיוס שקודמו בקואליציה, מתייחס לאפשרות של הקמת מסגרת ימין חדשה - ומבהיר: "לא אהיה אצבע 61 של אף גוש".

אדלשטיין מספר כי ההחלטה לעזוב את הליכוד לא התקבלה ביום אחד, אך מבחינתו נקודת השבר הגיעה עם קידום החקיקה האחרונה. "כשהתחיל בליץ החקיקה האחרון עם חוק העריקים וחוק יסוד לימוד התורה, ראיתי את כל המתרחש ושמעתי את כל הרטוריקה. עוד בחוק הגיוס ניסיתי להכניס שכל באנשים ולהסביר שמדובר בציבור שלנו שנלחם, נופל ונפצע. כאן כבר הבנתי שאין במי להכניס שכל, ושאני לא יכול להיות שם".

לדבריו, השם "חוק יסוד לימוד תורה" מטעה ואינו משקף את מטרתו האמיתית. "לחוק הזה אין שום קשר ללימוד תורה. יש לו מטרה אחת - להיות פלטפורמה להשתמטות משירות צבאי. חוק יסוד נועד להשפיע על האיזון בין ערכים חוקתיים, ובסופו של דבר ייווצר מצב שבו מי שאינו משרת יהיה במעמד שווה, ואולי אפילו עדיף, ממי שמשרת שנים ומסכן את חייו".

אדלשטיין מדגיש כי אינו מבקש לפגוע בעולם התורה. להפך, לדבריו ניתן להגיע להסדר שיכבד את לומדי התורה לצד הרחבת השירות הצבאי. "בחוק הגיוס שניסינו לקדם נכתב במפורש שמטרתו להרחיב את בסיס הגיוס מתוך הכרה בערך לימוד התורה. מי שבאמת יושב ולומד שלושה סדרים ביום - שימשיך ללמוד. אבל כל השאר צריכים להתגייס."

במהלך הריאיון הוא מותח ביקורת גם על הצעת החוק למניעת מעצר עריקים וטוען כי היא תוביל בפועל לפטור גורף. "המטרה האמיתית של החוק היא שכל מי שלבוש בצורה מסוימת יהיה פטור משירות. לא יהיה פיקוח אמיתי, וכל אחד יוכל להיות רשום באיזו ישיבה בלי שמישהו באמת יבדוק אם הוא לומד."

לדבריו, אירועי 7 באוקטובר המחישו יותר מכל את הצורך בגיוס חרדים, גם למען ביטחון היישובים עצמם. הוא מספר כי בדיונים שקיים כיו"ר ועדת החוץ והביטחון נחשף לקושי בהקמת כיתות כוננות ביישובים חרדיים. "בביתר עילית היה קושי אמיתי להקים כיתות כוננות, כי חוץ מכמה בעלי תשובה כמעט אף אחד לא ידע להשתמש בנשק. אם אנחנו רוצים לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון, אנחנו צריכים שגם עשרות אלפי הצעירים החרדים שמתגוררים שם ישרתו, יקבלו הכשרה ויעשו מילואים."

עם זאת, אדלשטיין סבור כי גיוס חרדים חייב להיות תהליך מדורג ולא מהלך כוחני. "אני אף פעם לא אומר שמחר כולם הולכים לגולני או לצנחנים. זה לא יקרה. צריך להשקיע במכינות, בישיבות הסדר ובהכנה לשירות. במקביל, מי שבוחר שלא לשרת צריך להבין שיש לכך גם משמעות כלכלית. לא צריך לרדוף אחרי כל עריק, אבל מי שאינו משרת ללא הצדקה לא צריך ליהנות מהטבות כלכליות."

מעזיבתו את הליכוד הוא מספר שקיבל תגובות מגוונות. "קיבלתי הרבה חיזוקים וברכות, היו גם חברי ליכוד שכאב להם מאוד שאני עוזב, והיו כמובן גם גידופים. אבל הרוב המכריע היו אנשים שאמרו לי: עכשיו יש לנו למי להצביע".

על הביקורת שספג בעקבות הפרישה הוא משיב בביטחון. "אני יוצא מתוך הנחה שהייתי מצליח גם בפריימריז. אבל השאלה היא מה הלאה. הגעתי למסקנה שכבר אי אפשר להשפיע מבפנים."

במבט קדימה, אדלשטיין מצהיר כי פניו להקמת מסגרת ימין חדשה, אך מדגיש שלא יצטרף לגוש השינוי. "אני מחפש מסגרת שתבטא את ערכי הימין באמת. לא אלך לגוש השינוי, ואני גם לא בגיל לעשות זיגזגים. אני רוצה מסגרת שתעסוק בחוק גיוס אמיתי, ברפורמה משפטית חכמה ובהמשך פיתוח ההתיישבות."

לדבריו, היעד אינו הקמת ממשלה צרה הנשענת על רוב מזערי, אלא ממשלה ציונית רחבה. "לא אהיה אצבע 61 של אף צד. צריך ממשלה ציונית רחבה שתדע להסכים על הדברים החשובים באמת ולא תשכח איפה נמצא הציבור". הוא מבהיר כי לא יצטרף לממשלה שכוללת את מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס.

בהתייחסו לשותפים אפשריים לדרך החדשה הוא מגדיר את איילת שקד "חברה טובה ופרטנרית אפשרית", ומשבח גם את גלעד ארדן. "אני מאוד מקווה שגם גלעד יקבל את ההחלטה ויהיה איתנו במסגרת. אם נצליח לאחד את הכוחות הנכונים, יהיה כאן כוח שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו".