על אף המלחמה המתמשכת, הכלכלה הישראלית ממשיכה להציג נתונים חיוביים אל מול האתגרים הביטחוניים והגלובליים, כך מעלה הדו"ח החודשי שפירסם כעת משרד האוצר.

הגירעון החודשי בחודש יוני עמד על כ-8.6 מיליארדי ₪, כאשר גירעון יוני אשתקד הסתכם בגירעון של כ-16.8 מיליארדי ש"ח. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם בכ-3.3% מהתוצר - קיטון של כ-0.4 נקודות אחוז.

הכנסות המדינה בחודש יוני עמדו על כ-45.7 מיליארדי ש"ח. מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות בכ-307 מיליארדי ש"ח, לעומת כ-275.7 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-11.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתון מצביע על פעיות כלכלית ערה וחיובית של המשק הישראלי.

הוצאות הממשלה בחודש יוני עמדו על כ-54.3 מיליארדי ש"ח. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ-313.8 מיליארדי ש"ח, לעומת כ-308.1 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-1.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר לערוץ 7 על רקע הנתונים כי "חוסנם של אזרחי ישראל וחוסנו של המשק שלנו, יחד עם פעולות אחראיות שלנו שמנווטות את הכלכלה בכמעט שלוש שנות מלחמה סוערות ומאתגרות - מניבים תוצאות טובות ב"ה. קמפיין השמאל שנועד לעורר דאגה כלכלית בקרב אזרחי ישראל מתנפץ אל מול הנתונים".