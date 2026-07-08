פשיטת המסתערבים על האירוע דוברות המשטרה

מסתערבי החטיבה הטקטית של מג"ב ובלשי תחנת אום אל פאחם פשטו השבוע על אירוע שמחה בעיר, בעקבות דיווח על ירי שבוצע במקום. במהלך הפעילות נעצרו מספר חשודים ונתפסו שני אקדחים, מחסניות ותחמושת.

על פי המשטרה, עם הגעת הכוחות למתחם זיהו הלוחמים הבזקי ירי מתוך האירוע וכן חשוד האוחז באקדח. הכוחות נערכו במהירות, כיתרו את המקום ופרצו למתחם.

במהלך הפעילות הושלך לעבר אחד הכוחות אקדח מסוג גלוק, יחד עם מחסנית ותחמושת, ואלה נתפסו בידי הלוחמים.

בהמשך הסריקות אותר בסמוך למתחם חשוד נוסף שניסה להסתתר, ובחיפוש שנערך עליו נמצא אקדח מסוג ברטה.

בסיום המבצע נתפסו שני האקדחים, מחסניות ותחמושת. כלל החשודים, בהם גם מארגני האירוע שעל פי החשד היו מעורבים בביצוע הירי ובהחזקת אמצעי הלחימה, הועברו להמשך חקירה בתחנת אום אל פאחם.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד תופעת הירי באירועי שמחה, במטרה להגן על שלום הציבור ולסכל החזקה ושימוש באמצעי לחימה בלתי חוקיים".