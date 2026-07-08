מיכאל פואה עם התפילין בדיון מתוך השידור

יו"ר ארגון "בוחרים במשפחה" מיכאל פואה הופיע היום (רביעי) בבית המשפט העליון כשהוא עטור תפילין, במהלך דיון בעתירה שהגיש הארגון בנושא ההסדר הנוגע לקצירת זרע מנפטר.

בדיון השתתפו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, המשנה לנשיא השופט נעם סולברג והשופטת דפנה ברק-ארז.

עם פתיחת הדיון התייחס השופט סולברג להופעתו החריגה של פואה ואמר: "לא אירוע שגרתי שבאים אלינו עותרים בעלי דין עטורים בתפילין, זה רווח בימי התלמוד".

פואה השיב כי לפני כחודשיים קיבל על עצמו להניח תפילין במשך כל שעות היום. "הבנתי שבגלות, בשעת השמד, אנשים הפסיקו להניח תפילין כל יום, ולפני חודשיים קיבלתי על עצמי להניח תפילין במשך כל היום", אמר.

השופט סולברג הוסיף: "זה מעניין. ככל שהבנתי מגעת, להיות עטור בתפילין זה מחייב גם אווירה של קדושה בכל שעות היום. במציאות אנחנו קצת מסיחים את הדעת גם מהקדושה".

פואה השיב כי "הסחת הדעת היא רק כאשר עוסקים בדברי ליצנות ודברי עריות, אבל בעבודה וכדומה, זה לא נחשב הסחת הדעת".

במהלך חילופי הדברים ניסה הנשיא עמית לקטוע את הדיון בנושא ואמר: "אני שמח שאדוני סבור שבית המשפט העליון הוא מקום קדוש, זה מאוד יעזור לנו בהקשרים אחרים. זה מאוד חריג מה שאדוני עושה".