המסר של בן גביר למשפחות פשע ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקר באחד מבתי הכלא בישראל ופרסם סרטון שבו פנה ישירות לארגוני הפשיעה ולמשפחות הפשע.

בפתח דבריו מנה בן גביר את שמותיהן של כמה ממשפחות הפשע הגדולות ואמר: "אני לא בנט. אחרי שתראו את הסרטון הזה, אתם תשנו הרבה פחות טוב בלילה".

בן גביר התייחס גם להרחבת המאבק בפשיעה במגזר הערבי ואמר: "במאבק משותף של השרה מאי גולן ושלי, הכנסנו את השב"כ לטיפול בפשיעה במגזר הערבי. זה אומר יותר יכולות, יותר מודיעין, יותר כוח".

בסיום דבריו העביר מסר נוסף לארגוני הפשיעה ואמר: "תראו מה עשינו בבתי הכלא, נעשה לכם את זה גם בשטח".