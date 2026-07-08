היום הראשון בוועידה ה-20 של תנועת עזרא הפגיש בין 360 הצירוֹת והצירים, המייצגים את כלל הסניפים והמחוזות של תנועת הנוער, לבין שורה של דמויות מפתח בחברה.

הכינוס הנוכחי נחשב לאירוע המרכזי של התנועה, אליו מתנקזת כל העשייה השנתית, ובמהלך יומיים של דיונים יקבלו נציגי הנוער החלטות משמעותיות המשפיעות על העתיד התנועתי והלאומי.

המושב נפתח ברב-שיח ממוקד שניהלו מזכ"ל התנועה לשעבר, שאול דה מלאך, יחד עם רב התנועה, הרב אורי שרקי. השניים הציגו בפני הצעירים את תמונת המצב הצפויה בשנים הבאות, תוך התמקדות במידת האחריות המוטלת על הדור הצעיר ועל האופן שבו עליהם לפעול לנוכח פניה של מדינת ישראל בטווח של 15 השנים הבאות.

הרב תמיר גרנות, ששכל את בנו אמתי הי"ד במהלך קרבות מלחמת חרבות ברזל, בחר להתמקד במושגים "שותפות" ו"ערבות", ושיתף את החניכים בתחושותיו בעקבות האובדן האישי והלאומי במלחמה, אשר נובעות ישירות מתוך אותה מחויבות פנימית.

בדבריו הדגיש הרב גרנות בפני הצירים: "מהי המשמעות האמיתית של ערבות ושותפות? זו הנכונות לומר - אני מוכן לחלץ אותך ולהיות במקומך, גם אם אני עצמי לא חטאתי ואינני אשם, ממש כפי שעשה יהודה עבור שמעון. מהות האחווה היא המחויבות שלנו זה לזה; כשאחי נמצא בחולשה, בחוסר או בטעות - אני נמצא שם בשבילו ובמקומו. התרומה הייחודית שעם ישראל מביא לעולם היא יצירת חברת ערבות. החברה המערבית היא 'חברת סובלנות' שבה המסר הוא 'אני מוכן לסבול אותך'. לעומת זאת, ערבות אומרת - 'אני מוכן לסבול בשבילך'. בעוד שסובלנות מפרידה אותנו ליחידות קטנות ומנותקות, הערבות עושה בדיוק את ההיפך: היא הופכת יחידים לחברת ברית ויוצרת אומה. ערבות משמעותה להושיט יד, לעזור, להיות ביחד, ולעולם לא לוותר על אח שלי".

רגע מיוחד נרשם כאשר התקיים רב-שיח בין מנחם קלמנזון, ששכל את אחיו אלחנן הי"ד בקרבות ה-7 באוקטובר ואת אחיינו פדיה מרק שנפל בהמשך הלחימה, לבין אודי גורן, בן דודו של טל חיימי ז"ל ופעיל בולט בהנהלת מטה משפחות החטופים.

הדו-שיח בין השניים הוקלט במסגרת הפודקאסט המשותף שהם מנהלים, המוקדש לפירוקן של מחלוקות מורכבות בציבור הישראלי.

במהלך דבריהם בפני חניכי תנועת הנוער, שחזרו השניים את נקודת המפנה האישית שחוו: "מאנשים אנונימיים שעבדו בעבודות רגילות והיה להם טוב, הבנו שאנחנו לא יכולים לשבת בצד ולחכות שהמצב ישתנה לטובה. הבנו שאנחנו צריכים לצאת מאיזור הנוחות ולהיות איפה שצריך אותנו".

קלמנזון הוסיף בהקשר זה את המשפט "אנחנו האנשים להם חיכינו", ולאחר מכן פנו השניים באופן ישיר אל קהל החניכים ואמרו להם: "אתם האנשים להם אנחנו מחכים".

קלמנזון וגורן סיפרו כי פגישתם הראשונה התרחשה במסדרונות משכן הכנסת, בעת שקלמנזון פעל במסגרת פורום גבורה וגורן פעל מטעם משפחות מטה החטופים.

השניים מתחו ביקורת על האופן שבו כלי התקשורת בחרו לסקר את מערכת היחסים בין הקבוצות השונות לאורך חודשי הלחימה. לדבריהם, התקשורת העניקה תשומת לב רבה ודגש מרכזי בעיקר לנקודות הקרע, למצבי העימות והצעקות ההדדיות בין משפחות הנופלים למשפחות החטופים, בעוד שדווקא המפגשים המקרבים והחיבורים האמיתיים שנוצרו מאחורי הקלעים לא עוררו עניין עיתונאי.

הם שיתפו כי בשלב מסוים הבינו שיש להם צורך להתייצב יחד מול חברי הכנסת ולדבר בקול אחד; אולם בטרם עשו כן, הם קיימו פגישות ממושכות שנועדו ללבן את הסוגיות המורכבות מנקודות המבט השונות שלהם, במטרה לאתר את המשותף והמחבר ביניהם, ולא את הגורמים המפרידים.