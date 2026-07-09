ראש מכינת 'בני דוד' הרב יגאל לוינשטיין מתייחס בראיון באולפן ערוץ 7 לסערה סביב שילוב נשים בחיל השיריון ומבקש להבהיר כבר בפתח הריאיון כי מבחינתו העימות מול צה"ל אינו אישי ואינו נובע מהמחלוקת סביב הפגישה עם הרמטכ"ל.

לדבריו, מוקד העיסוק שלו הוא תהליכים שלטענתו מתרחשים ביחידות הלוחמות, ובראשם שילוב נשים גם במחיר של פגיעה ברף המבצעי ובאופיין של היחידות.

לאורך השיחה שב הרב לוינשטיין ומציג תמונה שלפיה מדובר במגמה רחבה ולא באירועים נקודתיים. הרב לוינשטיין מספר על עדויות שהוא מקבל מגורמים מתוך המערכת, שלדבריהם מתקבלות החלטות שמטרתן לקדם שילוב נשים גם במקומות שבהם, לשיטתו, אין לכך הצדקה מבצעית. "הצבא צריך להגיד משפט אחד - אני מחויב לניצחון", הוא אומר, ומוסיף כי לדעתו אסור לאפשר לשיקולים אחרים לגבור על הצורך המבצעי.

הביקורת אינה מתמקדת רק בשאלת שילוב הנשים, אלא גם במשמעות הרחבה יותר מבחינת הציבור הדתי-לאומי. לאורך הריאיון מתאר הרב לוינשטיין תחושה של ציבור שמוכן לשאת בנטל השירות והמילואים, אך מבקש שמאפייני אורח חייו ואמונותיו יקבלו מענה גם בתוך המציאות המבצעית.

לדבריו, המציאות שנוצרה במהלך המלחמה שונה לחלוטין מההסדרים שעליהם דובר בעבר. הוא טוען כי במתחמי הלחימה ובשטחי הכינוס פועלים יחד לוחמים ולוחמות במשך ימים ושבועות, לעיתים ללא הפרדה, מצב שלדבריו מציב חיילים דתיים בפני קושי משמעותי. "יש מחיר אחד שלא מוכנים לשלם - לשהות עם בחורה צעירה באותו מתחם", הוא אומר, וטוען כי בצבא אינם מבינים עד כמה סוגיית הצניעות והנאמנות הזוגית היא יסוד מרכזי בזהותם של רבים מהמשרתים.

מכאן עובר הרב לוינשטיין לשאלה הרחבה יותר של מערכת היחסים בין הציונות הדתית לצה"ל. לדבריו, אין מדובר במאבק נגד הצבא אלא בניסיון להתריע מפני תהליכים שלטענתו עלולים לפגוע דווקא במוטיבציה של ציבור הנחשב לאחד ממקורות כוח האדם המרכזיים של היחידות הקרביות. הוא מדגיש כי אהבת הצבא והרצון לחזק אותו הם שמניעים את הביקורת, ולא רצון להתעמת עם מפקדיו.

בהמשך הריאיון מתייחס הרב גם למשבר שנוצר סביב גיוס תלמידי הישיבות בחודש אוגוסט. לטענתו, רק לאחר שראשי ישיבות הודיעו כי תלמידיהם לא יתגייסו במועד שנקבע, החלו מגעים עם הצבא בניסיון למצוא פתרונות. עם זאת, הוא מדגיש כי מבחינתו הסוגיות העקרוניות טרם נפתרו, וכי נדרשת הסדרה רחבה שתיתן מענה למציאות שנוצרה במהלך שנות הלחימה.

לצד הביקורת החריפה, הרב לוינשטיין מסיים את השיחה בנימה אופטימית יחסית. לדבריו, משברים גדולים עשויים להוביל גם לתיקון, אם יתקיים שיח כן ויונחו על השולחן הבעיות כפי שהן. "אהבת הצבא, אכפתיות מהצבא והרצון שהצבא יהיה הכי טוב והכי מנצח - זה המניע שמניע את כולנו", הוא אומר.