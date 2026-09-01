מילה בסלע קובי סלע מארח את אבירם שוקרון



הזמר והיוצר המבטיח אבירם שוקרון (37) מפתח תקווה, אחת ההבטחות הגדולות של המוזיקה היהודית בזמננו, משחרר סינגל חדש "אף פעם לא לבד".

לרגל האירוע הוא מגיע לאולפן ערוץ 7 כדי לספר על הקריירה, החלומות, ומימושם.



שוקרון מביא עמו ניסיון רב בתחום המוזיקה הדתית. הוא בוגר מקהלת הרבנות הצבאית ואף פיקד עליה, שימש כזמר ליווי של הזמר אברהם פריד, ושר בהרכבים ווקאליים בחופות, חתונות ואירועים.