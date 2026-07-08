ברקע המחסור החמור במורים, בר"מים ובאנשי חינוך, נערך בבית הרב חיים דרוקמן זצ"ל במרכז שפירא ערב חשיפת התוכנית לעידוד והעצמת מורים ומורות מהציבור הציוני-דתי למערכת החינוך, של ארגון "מחנכים לחיים - מנהיגי החינוך של ישראל" מבית עמותת "הננו - ממשיכים את השליחות לאור מורשת הרב דרוקמן זצ"ל".

במהלך הערב התקיים פאנל בנושא עידוד תלמידי הישיבות ותלמידות המדרשות לעסוק בחינוך ובהוראה, בהשתתפות הרב יוני סמואל ראש מנהל החמ"ד, הרב עמיחי גורדין,ראש ישיבת ההסדר "הר עציון לצעירים" ועליזה סופר מנהלת חט"ב אולפנת צביה אשקלון.

הרב סמואל אמר בכינוס: "יש פה משהו שלא טופל במשך הרבה שנים. הציונות הדתית עסקה בהרבה מאוד דברים אחרים, בהרבה מאוד אתגרים אחרים חשובים. השתנה רגע היחס לסיפור השליחות החינוכית וצריך להחזיר אותו. צריך להבין שאנחנו מובילים היום את מדינת ישראל".

התוכנית שהוצגה בערב מיועדת לבוגרי ישיבות לאחר שירות צבאי, תואר ותעודת הוראה, וכן לבוגרות שנת לימוד במדרשה הנמצאות בתחילת הדרך ללימודי הוראה.

מטרתה היא לחזק את החיבור לשטח, להעניק ליווי מקצועי וכלים מעשיים, ולעודד כניסה יציבה ומשמעותית לעולם ההוראה. בוגרי ובוגרות התוכנית שייכנסו לשנת ההתמחות הראשונה בהוראה יקבלו מימון מלא לסדנת סטאז' או חממת סטאז', לצד ליווי שנתי של עמותת "הננו".

הרב שמואל אליהו ציין בדבריו את חשיבות החינוך ועל מרכזיותו בדרכו של הרב דרוקמן זצ"ל. במהלך הערב הציג מנכ"ל עמותת "הננו", יניב סופן, לרב אליהו ספר שהקדיש אביו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, לרב חיים דרוקמן זצ"ל.

סופן סיכם: "המחסור באנשי חינוך הוא לא רק בעיה של מערכת שעות, אלא אתגר שנוגע לעתיד החינוך הדתי-לאומי כולו. הרב דרוקמן זצ"ל לימד אותנו שחינוך הוא שליחות של חיים, והמשימה שלנו היא להחזיר את השליחות הזו למרכז. כדי שזה יקרה, צריך ללוות, להכשיר ולתגמל את מי שבוחרים להיכנס לכיתה".