"חוק יסוד: לימוד תורה" נושא בחובו פוטנציאל אדיר; הוא יכול להיות אחד הדברים הטובים ביותר שקרו למדינת ישראל, ממש תכשיט רוחני יקר ערך שהעניק הציבור החרדי למדינה כולה.

עיגון מעמדו של לימוד התורה בספר החוקים של המדינה היהודית הוא צעד מבורך, אך כדי שהחוק לא יאבד את תוקפו המוסרי, לא יעורר שבר חברתי חריף ולא יהפוך ל"חוק יסוד כובע שחור" המגן על אינטרסים סקטוריאליים, חובה להוסיף לנוסחו שתי פסקאות מפתח מהותיות.

התוספת הראשונה והבסיסית ביותר היא הדאגה לכך שאף אחד לא ישתמש בכתרה של תורה לשווא. לימוד התורה הוא ערך מקודש, ודווקא משום כך יש לפקח ולראות מי אכן ראוי לכתרה של תורה, מפנה את מירב מאמציו וזמנו ללימוד ומקדיש את חייו לעולם הרוח, ומי הוא בסך הכל "טרמפיסט" המנצל את החוק כדי להתחמק מחובותיו. את הבחינה הזו יש לבצע בצורה מכובדת המעניקה יחס ראוי ללומדים, אך גם בצורה נחושה ובלתי מתפשרת, בדומה לצורה שבה מעסיק מפקח על העובדים שלו. פיקוח כזה יגן על כבוד התורה ויבטיח שהזכויות יינתנו רק למי שמגיע לו.

התוספת השנייה, החיונית לא פחות, היא סעיף "פיקוח נפש" מובנה. על פי סעיף זה, במצב שבו נוכח שר הביטחון כי קיים מצב שיש בו סכנה לפיקוח נפש של ממש, הוא יוכל, באישור הממשלה, להורות על גיוס של חלק מבני הישיבות. כדי להגן על עולמם הרוחני של הבחורים, השירות לצורך קרבי יהיה לתקופה קצרה משמעותית מהשירות הרגיל, ויבוצע אך ורק בתנאים ההולמים באופן מלא בחור ישיבה חרדי.

המטרה הברורה בסעיף זה היא לאפשר גיוס חלקי לצורך קרבי וחלוקה צודקת יותר של הנטל הקשה, על כל המשתמע מכך - כולל תקופות מילואים ארוכות, פציעות ואף מוות, חלילה. דברים שהציבור הכללי חווה ביתר שאת בשנות המלחמה האחרונות ואשר הם המנוע הציבורי ללחץ הגדול על הציבור החרדי כיום. מאידך, הסעיף נועד להרגיע את הציבור החרדי ולהבהיר בצורה חד-משמעית שלא הולכים לסגור את הישיבות, אלא לגייס חלק מהבחורים באופן מוגבל ולמען המטרה הנעלה וההלכתית של הצלת חיים.

שינויים היסטוריים כאלו דורשים אורך רוח פוליטי וציבורי. הפסקאות הללו יכולות להתווסף לחוק כבר בקדנציה הנוכחית, אך גם אם לא, יוכלו להוסיף אותן בקדנציות הבאות עם השתנות הנסיבות ויחסי הכוחות, בהסכמה כזו או אחרת של הציבור החרדי או בלעדיו. מה שחשוב הוא לעמוד על הדברים הללו בנחישות, להציב אותם כחזון ברור, וביום מן הימים הם יתגשמו ויהפכו למציאות.

הרב משה צבי כהן מלמד בכולל ערב רבבה 11 שנים