הרב משה גנץ, מזקני תלמידי הרצי"ה קוק ולשעבר מרבני ישיבת שעלבים ורב קיבוץ לביא, פרסם קריאה לציבור הדתי־לאומי למתן את השיח כלפי חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל.

הוא ציין כי אף שהוא מבין את התסכול מהמצב ואף שותף לו, יש לנהל את הוויכוח מתוך אהבת ישראל וכבוד.

בפתח דבריו כתב, "אחי, לאומיים־דתיים, חזרו בתשובה!", והוסיף כי הציבור הדתי־לאומי יודע להחיל אהבת ישראל גם על יהודים שאינם שומרי מצוות ואף על דתל"שים. על רקע זה תהה, "כשאני קורא ושומע איך אתם מדברים על אחינו בתורה ובמצוות... אני מתמלא בושה וכלימה".

הרב גנץ הוסיף: "אני מבין היטב את התסכול המוצדק שלכם על שאינם מתגייסים. ואני גם שותף לו". עם זאת, הוא הדגיש כי לאחר פתיחת חטיבת החשמונאים "מותר ונכון להתווכח אתם על שאינם מתגייסים", אך שאל, "אבל באיזה סגנון? מה עם אהבת ישראל שאנחנו יודעים להחיל אותה כל כך יפה גם על מחללי שבתות?".

עוד כתב, "התבלבלתם לגמרי! ישראל, אף על פי שלא התגייס, ישראל הוא!", והזהיר כי "דיבורים קשים וסנקציות קשות הם נוסף לכל גם פוגעים בזרם הדק של חרדים מתגייסים". לדבריו, חטיבת החשמונאים מגדלת צעירים חרדים הנלהבים לשירות צבאי, והם יעבירו את ההתלהבות הזאת לחבריהם, "ובמשך הזמן, בעזרת ה', הזרם הזה יתגבר".

בסיום דבריו טען כי "יש רבים שאינם מעוניינים כלל בגיוסם של החרדים, אבל מעוניינים מאוד לפלג ולסכסך בין הציבור שלנו לבית החרדים. אסור לסייע להם", וחתם, "אנא קבלו את דברי. יהי ה' אתכם!".