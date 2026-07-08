הרב גמליאל על חוק יסוד צילום: באדיבות המצלם

ראש ישיבת מעלה גלבוע, הרב יוסי גמליאל, המשמש גם כמפקד פלוגת שריון במילואים, סיים היום סבב של 90 ימי שירות מילואים ברצועת עזה ושב לבית המדרש.

עם חזרתו, ועל רקע קידום חוק יסוד לימוד תורה, פרסם התייחסות חריפה לחוק וקרא למנהיגי הציבור לעצור את קידומו.

בפתח דבריו אמר, "הלוואי שהחוק הזה היה שם את התורה במרכז של עם ישראל, במרכז של חיינו במדינת ישראל, והופך את התורה לכוח מניע, מחבר וכוח שמביא אותנו לעשייה, להגנה ולהביא את מדינת ישראל ואותנו קדימה". לדבריו, "לצערנו, נראה שהחוק הזה מטרתו הפוכה. מטרתו להפוך את התורה להיות גורם פטור מגיוס, פטור משותפות ולהפוך את התורה עצמה, כערך יסוד, למעוררת מחלוקת ולמפלגת".

הרב גמליאל קשר בין הדברים לבין שירות המילואים שלו ואמר, "אני, ברוך ה', זוכה לעמוד פה בראשות הישיבה, יחד עם שירות מילואים אינטנסיבי בשלוש השנים האחרונות. היום סיימתי שירות מילואים של 90 יום בעזה עם הפלוגה האהובה שלי. חזרתי לבית המדרש ואני מגלה, לצערי, שהתורה הופכת להיות מוקד של סערה פוליטית על לא דבר".

בהמשך פנה בקריאה ישירה למנהיגי הציבור, לראשי הישיבות ולאנשי התורה. "אני מבקש ומתחנן בפני מנהיגי הציבור, בפני ראשי הישיבות ובפני אנשי התורה - לקום ולמחות על כבודה של תורה. הניחו לתורה מלהיות גורם מחלוקת. התורה צריכה להביא לידי מעשה, לידי שותפות, לידי לחימה. בתי המדרש שלנו מלמדים אותנו, התורה שלנו היא תורה שאוחזת גם בגיוס, גם 'תורתנו אומנותנו' וגם 'מלחמתנו אומנותנו'".

עוד הוסיף כי, "עם הכוח הזה יצאנו להילחם בשביעי באוקטובר, בשמחת תורה, בשביל עם ישראל, ועושים את זה עד עכשיו בשירות מילואים ארוך. אני מבקש ומתחנן - הניחו לתורה להיות מוקד מחבר, מוקד שמביא לידי עשייה".

בסיום דבריו ציטט מדברי חז"ל ואמר, "'כל האומר אין לי אלא תורה - אפילו תורה אין לו'". עוד הוסיף, "'תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה'". את דבריו חתם בקריאה, "בבקשה, הניחו לחוק הזה ותעזבו את התורה מלהיות גורם מפלג, גורם מפצל וגורם שמעודד השתמטות ופירוד. שהתורה תביא לנו רק חיבור וכוח להילחם על עצמאותנו וכוחנו".