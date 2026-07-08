תיעוד: צה"ל פשט על עשרות מבנים במבצע לילי צילום: דובר צה"ל

פעילות ביטחונית רחבת היקף נרשמה לאורך שעות הלילה ברחבי גזרת יהודה ושומרון, כאשר כוחות צה"ל השלימו שורה ארוכה של עשרות פעילויות התקפיות מתואמות.

במהלך המבצע המורכב, עצרו הלוחמים 20 מבוקשים המעורבים בפעילויות שונות, ובהם חשודים שתכננו לבצע פיגוע, סוחר אמל"ח, מבריח שוהים בלתי חוקיים וחשודים שמזוהים עם ארגון הטרור חמאס.

אחד המוקדים המרכזיים של פעילות הכוחות הלילה היה בחטיבת מנשה, שם השלימו הלוחמים מבצע מוסק מיוחד, שבמסגרתו סרקו יותר מ-50 מבנים במרחב ג'נין.

במקביל, נרשמה תכונה מבצעית ערה גם בגזרות האחרות. בחטיבת יהודה, החלו הכוחות בפעילות ממוקדת במרחב חברון, וזאת בעקבות ירי שנשמע הלילה מהעיר. במהלך הפעילות הזו, הכוחות עצרו חמישה חשודים ותחקרו עשרות מבוקשים נוספים במרחב.

בגזרת חטיבת אפרים, פעלו במשותף כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש. במרחב טולכרם עצרו הכוחות ארבעה מבוקשים שמזוהים עם חמאס, ובמקביל נעצר מבוקש נוסף שחשוד בהסתה לטרור בכפר פונדוק.