הזירה בשכונת א-טור צילום: דוברות כבאות והצלה

כוחות מד"א, כבאות והמשטרה הוזעקו לשכונת א-טור במזרח ירושלים בעקבות דיווח על אירוע חריג במכון יופי, שבו על פי דיווחי מד"א נפגעו 12 נשים, 7 מהן במצב בינוני ועוד 5 במצב כל. הנפגעות פונו לבתי החולים הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים ושערי צדק.

לפי המידע הראשוני, קיים חשד כי מדובר בהרעלת פחמן חד-חמצני בעקבות שאיפת חומר מסוכן.

האירוע התרחש ברחוב שייח' ענבר וחלק מהנפגעות היו מחוסרות הכרה בעת הגעת כוחות ההצלה.

הפרמדיקים פאדי דקידק ולישי שמש והחובש אלי אייזנבך, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו המולה רבה ומן המכון הקוסמטי, יצאו 12 נפגעות כשחלק מהן בהכרה מעורפלת והשאר בהכרה מלאה, לאחר שככל הנראה שאפו חומר מסוכן. הענקנו להן טיפול רפואי מתקדם ופינינו אותן לבית החולים כשמצבן בינוני וקל".

בשלב זה נבדק החשד כי מקור האירוע הוא בגנרטור שהופעל בקומת תת-קרקע של מכון היופי וגרם, לפי החשד, להתפשטות החומר המסוכן. נסיבות האירוע עדיין נמצאות בבדיקה.

בכבאות וההצלה נמסר כי לוחמי האש מתחנת אגוז פעלו בזירה בעקבות הדיווח על פינוי הנשים. עוד נמסר כי ההערכה הראשונית היא שקיים חשד להרעלה, אולם טרם נקבעו נסיבות האירוע.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת שלם מאבטחים את הזירה, מסייעים לכוחות החירום וההצלה ופועלים לשמירה על צירי תנועה פנויים לצורך פינוי הנפגעות.