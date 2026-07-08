אליסף פרץ, בנה של כלת פרס ישראל מרים פרץ, הסביר בריאיון את החלטתו להצטרף לפוליטיקה ולהתמודד במפלגתם של יועז הנדל וחילי טרופר.

לדבריו, ההחלטה נולדה מתוך רצון לשנות את השיח הציבורי ולקחת אחריות. פרץ ששניים מאחיו, קציני צה"ל אוריאל פרץ ואלירז פרץ, נהרגו בקרבות בעת שירותם הצבאי, אמר, "כשהסתכלתי על הילדים שלי בבית, שאלתי את עצמי, כשהם יגדלו והם יסתכלו על הכנסת ועל הממשלה שלנו, האם יהיו גאים בה?". הוא הוסיף כי אינו רוצה שילדיו יתביישו במה שקורה במערכת הפוליטית.

לדבריו, הבעיה אינה עצם הוויכוח הערכי אלא הדרך שבה הוא מתנהל. "אין בעיה שיש לך ויכוח על הערכים. השאלה איך אתה מנהל את הוויכוח, השאלה איך נראה השיח", אמר.

פרץ הגדיר את עצמו "אדם ימני" ואמר כי המפלגה החדשה היא מפלגת מרכז־ימין. הוא הדגיש כי מבחינתו הדגש המרכזי הוא שותפות, אחדות וחיבור בתוך החברה הישראלית.

כשנשאל על ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר פרץ כי "יש אחריות לכל מי שהיה בממשלה ב-7 באוקטובר". הוא הוסיף, "אני חושב שכן, אני חושב שמגיעה לנו הנהגה אחרת, אבל בסוף העם יגיד את דברו".

פרץ התייחס גם לסוגיית הגיוס ואמר כי מפלגתו תדרוש חוק גיוס מלא לכולם. לדבריו, "זה נושא חשוב שנוגע לכלל הישראלים, לא רק לציבור המשרתים, גם לילדים שלנו שהולכים לשרת, גם למשפחות שלנו".

על יעדיו הראשונים בכנסת אמר כי יפעל לקידום חוק שיכיר במעמדם של אחים שכולים ולהקמת ארגון יציג עבורם. נוסף על כך ציין את חיזוק החינוך הבלתי פורמלי, המכינות ושנות השירות, לצד תמיכה במגזר השלישי ובארגונים החברתיים. בסיום הריאיון סיפר פרץ על תגובת אמו להחלטתו. לדבריו, היא בירכה אותו ואמרה לו, "אתה תלך עם ההחלטות שלך, אם אתה שלם, אני איתך עד הסוף".