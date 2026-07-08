תנועת נחלה בישיבת סיעת עוצמה יהודית צילום: דוברות

הנהלת תנועת "נחלה" בראשות יושבי ראש התנועה דניאלה וייס וצבי אלימלך שרבף, קיימה פגישת עבודה מיוחדת עם חברי סיעת "עוצמה יהודית" בכנסת.

בפגישה, בה השתתפו גם נציגי גרעין ההתיישבות "חלוצי עזה" ונציגי גרעין הנח"ל - שדרות, הציגו ראשי התנועה את הפעילות של הגרעינים מאז ה-7 באוקטובר, וכן תוכניות מעשיות להקמת היישובים ניסנית, אלי סיני ודוגית באזור התוחמת הצפונית - עוד לפני הבחירות.

בין המשתתפים הבולטים בישיבה היה איציק פיטוסי, אב שכול ויו"ר פורום הגבורה, שבנו ישי הי"ד נפל בקרבות הגבורה בעוטף בהגנה על קיבוץ נחל עוז במתקפת שמחת תורה. פיטוסי שיתף את חברי הסיעה בכך שהוא חלק בלתי נפרד מגרעיני ההתיישבות, וסיפר על השאיפה להקים בתוחמת הצפונית יישוב חדש על שם בנו - "גרעין יש"י".

נציגי התנועה הדגישו בפני חברי הסיעה כי בהמשך לדבריו של שר הביטחון, המטרה הברורה היא לפעול להקמתם מחדש של ניסנית, דוגית ואלי סיני עוד לפני מערכת הבחירות הקרובה, כצעד ראשון להתיישבות בחבל ארץ זה.

השר בן גביר אמר במהלך הישיבה: "אתם מלמדים אותנו, תנועת נחלה, על הנחישות והמסירות הזאת. עוצמה יהודית תומכת בזה ב-100% ונפעל למען זה בקבינט - אנחנו לא נהיה חגבים, ועם ישראל איתנו. לו יהי שעוד השנה, עוד לפני הבחירות - ניסנית ודוגית יחזרו אלינו, ולא נסתפק רק במה שהיה בגוש קטיף. לחזק את היישובים ולעודד הגירה אלו שני דברים מאוד חשובים. 'והורשתם את יושבי הארץ' - את זה אנחנו יודעים, ונפעל כדי להגיע לזה בעזרת השם".

דניאלה וייס הוסיפה "אני זוכרת היטב איך הרב מנחם פליקס באלון מורה תקע בשופר כאשר היה המהפך ב77 והימין זכה בבחירות. אין שום ספק כי גם כיום הדרך של הימין לנצח בבחירות היא דרך ההתיישבות. זה המהלך הברור שיעלה את המורל של העם כולו ויוביל לניצחון".