במפלגת "הדמוקרטים" נשמעת ביקורת בקרב פעילים מקהילת הלהט"ב בשאלת המחויבות של המפלגה לקדם את מדיניותה גם כלפי המגזר הערבי.

עומר נחמני, שהיה דוברו של יאיר גולן, דיווח כי קיבל פניות ממספר רב של להט"בים המודאגים מכך שמועמדת מובילה וריאלית ב"דמוקרטים" מסרבת כבר שבוע להצטלם עם דגל הגאווה.

"לו היה מדובר במועמדת דתייה יהודייה, ולא מוסלמית, היא הייתה נבעטת מהמפלגה", כתב נחמני בפייסבוק, והוסיף: "לא אסכים לשום פשרה על זכויות האדם והאזרח שלי, כמו שלא אסכים לפשרה על זכויות האדם והאזרח של החברה הערבית. 'הדמוקרטים' היא הבית שלי, ובבית שלי לא תהיה הומופוביה, גם לא מרומזת".

כדי להמחיש את עמדתו בנושא, צירף נחמני תמונה מעובדת גרפית של סומייה בשיר, פעילה מוסלמית המתמודדת בבחירות לרשימת "הדמוקרטים", כשהיא עוטה חיג'אב בצבעי הגאווה.

על רקע חודש הגאווה פרסם מנהיג "הדמוקרטים", יאיר גולן, מספר סרטוני וידאו בעברית שמעלים על נס את תמיכת המפלגה בזכויות הלהט"ב ובתמיכה בקהילה. עם זאת, בערוץ הפייסבוק של "הדמוקרטים" בשפה הערבית סרטונים אלה לא פורסמו.