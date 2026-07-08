שינוי מדיניות משמעותי באיטליה: הרשויות במדינה החלו לקדם הצעת חוק חדשה שמטרתה להסדיר את השבתן של יצירות אמנות ופרטי תרבות שנבזזו במהלך השואה.

הצעת החוק הנוכחית מגיעה לאחר תקופה ממושכת שבה, בשונה ממדינות אחרות ביבשת אירופה, איטליה לא החזיקה בהליך משפטי מובנה ומסודר בנושא זה, דבר שאילץ את בני המשפחות של קורבנות המשטר הפשיסטי והנאצי להתמודד עם שורה ארוכה של מכשולים וחסמים משפטיים מורכבים בבואם לתבוע את רכושם המקורי.

היוזמה הפרלמנטרית הונחה לאחרונה על שולחנה של ועדת התרבות, המדע והחינוך של בית הנבחרים האיטלקי, שבראשה עומד פדריקו מוליקונה, בכיר במפלגת השלטון.

לפי עיקרי הצעת החוק, לממשלה המקומית תוענק הסמכות המלאה להקמת מערך מיוחד שיופקד על איתור והשבת נכסי התרבות והאמנות שאבדו, נבזזו או הוחרמו כתוצאה מהרדיפות האנטישמיות. החוק צפוי לחול על פריטים שנלקחו במסגרת חוקי הגזע הפשיסטיים שהונהגו באיטליה החל משנת 1938, וכן על כאלו שנבזזו מאז עליית המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה בשנת 1933.

בארגון היהודי העולמי להשבת רכוש, שלקח חלק פעיל בליווי ובקידום מהלכי החקיקה הללו במדינה, הביעו סיפוק רב מההתפתחות. גדעון טיילור, נשיא הארגון, התייחס למהלך ואמר: "אנחנו מברכים על יוזמה זו וסבורים שהצעת החוק מעניקה הזדמנות היסטורית לעשות סוף-סוף צדק עם קורבנות הרדיפות הנאציות והפשיסטיות ועם יורשיהם".