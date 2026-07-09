בביתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל התקיים אירוע חשיפת תכנית 'מחנכים לחיים', שעליה מספרים לערוץ 7 כמה ממובילי התכנית המציבים יעדי שליחות מחודשים לבוגרי מוסדות הציונות הדתית.

יניב סופן, מנכ"ל עמותת 'הננו - ממשיכים את השליחות לאור מורשת הרב דרוקמן זצ"ל', רואה את יעודה העמוק של התכנית בהחזרת עטרה ליושנה, כלשונו ומציין גם את החשיבות שבבחירת מקום השקת התכנית, בבית הרב דרוקמן: "מתוך הבית הזה, בית של חינוך שבו הופצו תורה וחינוך לאלפים ולרבבות בציבור הדתי, אנחנו מחזירים עטרה ליושנה, להביא עוד ועוד מחנכות ומחנכים מהמאגרים הגדולים של פאר היצירה שלנו בציונות הדתית, הישיבות והמדרשות".

"מטרתה של תכנית 'מחנכים לחיים' היא לעודד בחורי ישיבות ובנות מדרשות לעסוק בחינוך ובהוראה", אומר מנהל התכנית, אלידע פרינס ומוסיף: "חינוך זה החיים והחיים זה החינוך. אנחנו ממשיכים במשימה הזו של חינוך ילדי, בחורי ונערות ישראל".

ראש מנהל החמ"ד הרב יוני סמואל מוסיף: "מורים טובים יש ואנחנו רוצים עוד הרבה מורים". בדבריו ציין הרב סמואל גם הוא את הבחירה בביתו של הרב דרוקמן לאירוע זה, ביתו של מי ש"שליחות לחינוך הייתה הדבר הראשון שהתחנכנו אליו ואותו אנחנו רוצים להחזיר".

"הציונות הדתית מלאה ביעדים ובאתגרים ועכשיו צריך להחזיר את היעד של שליחות חינוכית כיעד מרכזי", אומר הרב סמואל, ויניב סופן מציין את החיל שעושים בוגרי מפעלי הציונות הדתית במגוון תחומים, בצבא, בכלכלה, ברפואה, בפוליטיקה ועוד, "והבסיס והיסוד הוא נקודת החינוך. כעת יש לנו מחסור ואנחנו צריכים כעת קריאת 'הננו' מחודשת אל החינוך". "צריך להרים מחדש את היעד של שליחות לחינוך אל ראש סדר העדיפויות" אומר הרב סמואל.

פרינס מספר על שש הישיבות הראשונות שבהן התקיימה התכנית בשנה האחרונה ונחלה הצלחה רבה. כעת היעד הוא להרחיב את התכנית לישיבות נוספות ולמדרשות לבנות. "בשיתוף פעולה עם הישיבות אנחנו מקימים כולל לחינוך והוראה שבו משתתפים לפחות עשרה משתתפים המתכנסים אחת לשבועיים לשעה וחצי של לימוד העיסוק בחינוך ותודעת השליחות. הם נפגשים בפועל עם המציאות בשטח. במדרשות, בנות בוגרות שנת מדרשה שנמצאות לקראת לימודי הוראה או בשנה הראשונה של ההוראה עצמה תלמדנה לפחות ארבע או שמונה שעות שבועיות ותהיה גם מלגה".

"בכל מה שהצינות הדתית לקחה כיעד והבינה את חשיבותו, הצלחנו, ברוך ה'", אומר הרב סמואל המשוכנע כי גם בזירת החינוך התוצאות תהיינה דומות. "אני בטוח שגם בעניין הזה אנחנו פשוט צריכים לשנות את הסדר, שהילדים שלנו ידעו שהיום זה הדבר החשוב ביותר ובעזרת ה' נמשיך להסתער קדימה".

סופן מזכיר את אחד הראיונות האחרונים של הרב דרוקמן שבו נשאל כיצד היה רוצה שיזכרו אותו ואת פועלו, ואת תשובתו סיכם במילה "מחנך". "אם זה הרב, אז מה אנחנו יכולים להגיד...".

פרינס קורא למוסדות החינוך של הציונות הדתית שבהם כבר קיימת תכנית לימודי הוראה לפנות למיזם 'מחנכים לחיים' ולהצטרף אליו דרך הקול הקורא שיפורסם בשבועיים הקרובים וכבר בשנת הלימודים הבאה להשתלב. "זו בשורה מיוחדת. אנחנו מסתכלים קדימה ורוצים לייצר קהילה של בוגרי התוכנית וביחד לבנות קומה נוספת לכל מערך החינוך בארץ".