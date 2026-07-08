איש העסקים ויושב ראש התאחדות התעשיינים לשעבר, שרגא ברוש, שוחרר ממאסרו לאחר שנשיא המדינה יצחק הרצוג חתם על בקשת החנינה שלו.

ברוש יצא לחופשי לאחר שריצה תקופה בת חודש וחצי בלבד מתוך עונש המאסר של שנה שנגזר עליו.

החלטתו של נשיא המדינה, אשר התקבלה על דעת מחלקת החנינות הפועלת במשרד המשפטים, קובעת כי המאסר בפועל יופסק, ושאר תקופת העונש המקורית תומר לעבודות לתועלת הציבור.

ברוש הורשע בביצוע שורה של עבירות מס, זיוף מסמכים וכן מרמה בנסיבות מחמירות, שבוצעו במסגרת התחמקות מתשלום מס בסך כולל של מיליון וחצי שקלים. בערכאה הראשונה, בית משפט השלום גזר עליו עונש של 14 חודשי מאסר בפועל. על פסיקה זו הוגשו ערעורים והעונש הופחת ל-12 חודשי מאסר.

עם כניסתו לכלא הגישה עורכת דינו בשמו בקשת חנינה לנשיא והיא התקבלה.

מלשכתו של הנשיא הרצוג נמסר: "הגם שיש בין הנשיא לבין ברוש היכרות מוקדמת, בשל העובדה ששניהם היו אישי ציבור אבל אין ולא היו ביניהם כל קשרים אישיים או חבריים ולכן על דעת הייעוץ המשפטי החליטו בבית הנשיא שלא לפסול אותו מלדון בבקשת החנינה".