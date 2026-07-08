משחק ראווה מיוחד נערך הערב (רביעי) במסגרת אירועי המכביה 2026 ביוזמת הסוכנות היהודית ועמותת להושיט יד, כאשר שורדי שבי, אגדות הכדורסל הישראלי ונציגי יהדות העולם והסוכנות היהודית עלו יחד למגרש הכדורסל.

המשחק שהוקדש להבעת תודה ליהדות התפוצות על התמיכה שהעניקו לשורדי השבי ולבני משפחותיהם וכן להעברת המסר שמסע השיקום הארוך - רק בתחילתו.

בהתמודדות השתתפו שורדי השבי נציגי "להושיט יד" דוד קוניו, אריאל קוניו, בר קופרשטיין, אלקנה בוחבוט, אליה כהן, אור לוי ואיתן הורן, לצד ותיקי הכדורסל הישראלי מאיר טפירו, אפיק ניסים, פפי תורג'מן ועוד.

לצידם לקחו חלק במשחק גם מנכ"ל הסוכנות היהודית יהודה סטון, ראש משלחת הסוכנות היהודית בצפון אמריקה גל אטיה, ועולים חדשים שבחרו לעלות לישראל לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר.

מטעם המכביה השתתפו במשחק יו"ר המכביה אסף גורן ומנכ"ל המכביה רואי הסינג, כחלק מהמסר שמובילה המכביה השנה, שלפיו הספורט מחבר בין אנשים, קהילות ויהודים מכל רחבי העולם גם ברגעים המורכבים ביותר.

יהודה סטון אמר כי “לספורט יש כוח מיוחד לחבר בין אנשים, לעורר תקווה ולהעניק כוח להתחיל מחדש. המכביה היא הביטוי היפה ביותר לחיבור בין יהודים מכל העולם, והמשחק הזה מחבר את אותה רוח עם ההוקרה ליהדות התפוצות שליוותה את משפחות החטופים ושורדי השבי לאורך כל הדרך. זו תודה על מה שהיה, והתחייבות להמשיך להיות יחד גם בשיקום".

אברהם עטר הוסיף: "החיבוק של יהדות התפוצות העניק לשורדי השבי ולמשפחותיהם כוח, תקווה ותחושת שותפות ברגעים הקשים ביותר. משחק הראווה הזה הוא הזדמנות לומר תודה לכל מי שליווה, תמך ולא ויתר עליהם. אבל לצד ההוקרה, חשוב לזכור שהשחרור הוא רק תחילת השיקום. אפשר להחזיר אדם מהשבי ביום אחד, אבל אי אפשר להשיב לו את החיים ביום אחד. השיקום הוא מסע ארוך, ואסור לנו להשאיר את שורדי השבי לצעוד בו לבד".

שורד השבי איתן הורן, נציג להושיט יד ולשעבר שליח הסוכנות היהודית בפרו אמר לקהל: "אחרי שנתיים בשבי, נחשפנו לדברים המדהימים שיהדות התפוצות עשו בכדי לקדם את שחרורנו מהשבי. הגענו היום, שורדי שבי מלהושיט יד יחד עם נציגי הסוכנות היהודית לגמר המכביה בכדי להעביר מסר של תודה גדולה לכל יהדות התפוצות על כל מה שעשו עבורנו בשנתיים הקשות, לצד מסר שהשיקום שלנו עוד ארוך ונמצא רק בתחילתו - הדרך עוד ארוכה. אני אוהב אתכם".