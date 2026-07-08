יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, החליף שמו ורשום ברשויות הישראליות תחת השם "יונתן הון", כך דווח בעיתון "הארץ".

השינוי התגלה במסמכים רשמיים של רשות המיסים, המציגים את השם החדש לצד מספר תעודת הזהות המקורי שלו.

בעוד שבחודש דצמבר 2024 אישורי ניכוי המס שלו עוד הונפקו תחת השם יאיר נתניהו, שהשנה הופיעו אותם הפרטים המזהים בדיוק.

גם אבנר נתניהו, בנו השני של ראש הממשלה, בחר בעבר להשתמש בזהות אחרת. בעת שרכש דירה באנגליה בעיר הסמוכה לבירה לונדון בשנת 2022, נרשם אבנר במרשם המקרקעין הבריטי תחת השם "אבי אבנר סגל".

הבחירה בשמות הללו אינה מקרית ומבוססת על ההיסטוריה המשפחתית. השם "הון" הוא שם המשפחה המקורי של שמואל בן ארצי, אביה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו.