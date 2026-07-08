בצה"ל מפרסמים כי בתום תחקיר שבוצע לאחר ההיתקלות אתמול (שלישי) של כוחות צה"ל במרחב בינת ג'בייל, עולה כי מחבל שחוסל בפעולה נהרג מאש לוחמי כוח חטיבה 967 ולא מהירי של לוחמת עוקץ.

"מהתחקיר עולה כי לוחמת מיחידת עוקץ שלחה כלב לסריקת מבנה במרחב וכי מחבל ששהה במבנה ירה לעברו והרג אותו. מיד לאחר מכן, הלוחמת השיבה באש מיידית לעבר מקור הירי, ולאחריה כוח מחטיבה 679 ירה לעבר המחבל וחיסל אותו. יודגש כי התחקיר הושלם לאחר בחינה של מגוון מקורות. צה"ל מצר על הטעות בדיווח הראשוני, שנבע מטעות בדיווח המבצעי שהועבר", נמסר מטעם הצבא.

בערוץ 7 נחשף הבוקר כי לוחמים מחטיבה 679, הפועלים תחת אוגדה 91 ברצועת הביטחון בדרום לבנון, סתרן את הודעת דובר צה"ל שלפיה לוחמת עוקץ היא שחיסלה את המחבל.

לדברי הלוחמים, לוחמת עוקץ שלחה את הכלב "מארס" לסריקת המבנה לפני כניסת הכוחות. לאחר שהמחבל פתח באש והרג את הכלב, היא השיבה בירי לעברו, אולם לדבריהם החיסול עצמו בוצע רק בשלב מאוחר יותר.

הוא הוסיפו כי לוחמי גדוד 8112 השתלטו על זירת האירוע, כיתרו את המחבל וניסו להביא לכניעתו באמצעות קריאות לעברו. רק כאשר המחבל ביצע, לטענתם, תנועה לעבר הנשק שהיה מונח בסמוך אליו, אחד מלוחמי הגדוד ירה בו והרג אותו.