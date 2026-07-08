מהיום: גם ניידות יצלמו אתכם צילום: דוברות המשטרה

על רקע המאבק בתאונות הדרכים, השיקה היום (רביעי) משטרת ישראל, באמצעות אגף התנועה, את פרויקט "שוטרי הדרך".

במסגרת המיזם יותקנו מצלמות דרך ומערכת אפליקטיבית בכמאה ניידות, במטרה להגביר את האכיפה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים ולחזק את ההרתעה בכבישים.

בטקס ההשקה השתתפו מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי וראש אגף התנועה ניצב חיים שמואלי. לדברי לוי, "זהו חג לאוכפי החוק, זהו יום הדין של אלה שעד היום יכלו לנסוע על השוליים ולחתוך. אנשים נוהגים כאילו אנחנו במדינת עולם שלישי ויש משפחה שלא חוזרת הביתה".

לדברי המפכ"ל, המשטרה החלה את הפרויקט עם מאה מצלמות, ובהן גם מצלמה שהותקנה ברכבו, לבקשתו. עוד אמר כי האגף מתקדם לעולם דיגיטלי שבו "מהירות והרתעה הם שם המשחק", וכי מדובר בהשקעה משמעותית של המשטרה באמצעי האכיפה.

בשלב הראשון הותקנו המצלמות במאה ניידות, ובהמשך צפוי הפרויקט להתרחב למאות ניידות נוספות, גם מחוץ לאגף התנועה. המערכת מאפשרת לשוטר לתעד עבירה, להעביר את החומר למרכז ארצי לבחינה, ולאחר זיהוי לוחית הרישוי יישלח דוח לבעל הרכב אם ייקבע כי בוצעה עבירה.

במשטרה מסבירים כי החידוש המרכזי הוא היכולת להפוך ניידות רבות לכלי אכיפה פעילים, גם ללא נוכחות של שוטר תנועה שעוצר את הנהג במקום. לצד הציפייה להגברת ההרתעה ולשיפור הבטיחות, צוין כי קיים גם חשש מפני גידול במספר הערעורים שיוגשו על הדוחות.

ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, אמר כי "זה אינו עוד פרויקט. זה מאמץ ארגוני ולאומי שמרחיב את שיטת ההרתעה והאכיפה של משטרת ישראל במטרה להחזיר את הביטחון לכבישים". לדבריו, "מעתה כל שוטר יכול בכל רגע נתון בזמן נסיעה לבצע אכיפה חדה ומדויקת כנגד נהגים שמבצעים עבירות מסכנות חיים".

עוד נמסר כי בחודש שעבר אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את בקשת משרד התחבורה לשנות את שיטת הניקוד על עבירות תעבורה. בין היתר אושרה החמרת הניקוד בעבירות של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, חציית צומת באור אדום, נסיעה בשול הדרך ואי-מתן זכות קדימה להולך רגל, לצד הפחתת ניקוד בעבירות מסוימות והקלה במשך הזמן למחיקת נקודות בעבירות קלות יותר.