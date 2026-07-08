הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס הערב (רביעי), בטקס הסיום של המכללה לביטחון לאומי, לאתגרים הביטחוניים העומדים בפני ישראל וקרא להרחבה משמעותית של סדר הכוחות בצה"ל.

בפתח דבריו אמר זמיר, "נטל העשייה הביטחונית - מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה. זו הייתה המציאות משחר הציונות, והיא תמשיך ללוות אותנו גם בעתיד, לצד המשך החיים, הצמיחה והשגשוג שלנו"

הוא שיתף: "עוד בתפקידי כסגן הרמטכ"ל אמרתי כי צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים בפנינו. מאז השבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר שאת", הוסיף זמיר.

הרמטכ"ל קרא להרחבת כוח האדם בצה"ל ואמר, "עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו - צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפטור מעולה של מצוות הגנת המדינה - זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית".

לצד העיסוק בסוגיית כוח האדם, הציג הרמטכ"ל יעד טכנולוגי ומבצעי חדש עבור הצבא, הנוגע לפיתוח והטמעה של אמצעי לחימה מתקדמים בזירות השונות. "הצבתי כיעד שצה"ל יהיה מוביל עולמי בתחום המערכות הבלתי מאוישות בהגנה ובהתקפה. כבר בתקופה הקרובה נסכם את ההתארגנות המטכ"לית החדשה בתחום חיוני זה".