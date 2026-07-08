חקירה מקיפה שנפרסה על פני כ-15 שנים הובילה לקביעה רשמית בנוגע למקום קבורתו של טוראי יעקב זריהן ז"ל, מחללי שיירות מבצע "הראל" במלחמת העצמאות.

על פי ממצאי החקירה, זריהן ז"ל הוטמן בקבר אחים הממוקם בבית העלמין החטיבתי של "הראל" בקיבוץ קרית ענבים, לצד שבעה חללי צה"ל נוספים שלחמו בשיירות המבצע.

בצה"ל מסרו כי "טוראי יעקב זריהן ז"ל, נפל בשיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע "הראל" בשנת 1948 ומקום קבורתו לא נודע. לאחר חקירה מאומצת בהובלת הענף לאיתור נעדרים בחטיבת הנפגעים של צה"ל, שנמשכה כ-15 שנים, אותר מקום קבורתו".

יעקב ז"ל עלה לישראל מקזבלנקה שבמרוקו בדצמבר 1947, במסגרת תנועת "הבונים" ועל גבי אוניית המעפילים "הפורצים". עם הגעתו צורף להכשרת "הסנה" בקיבוץ רמת הכובש, אשר יועדה לעלות לקיבוץ ברור חייל. בהמשך, ב-12.04.1948, התגייס לשירות התחבורה וסופח בתפקיד נהג מבצעי לחטיבת "עציוני". במסגרת מבצע "הראל" לקח חלק בשיירה שעלתה לכיוון ירושלים ב-20 באפריל 1948, אשר מנתה כ-300 כלי רכב ומשוריינים. במהלך הנסיעה נהרג בקרב שהתפתח באזור שער הגיא, יחד עם 13 מחבריו לשיירה, ונקבר ב-22 באפריל בבית העלמין בקרית ענבים.

הגילוי הנוכחי התאפשר לאחר שנים ארוכות של איסוף מידע מעמיק לבירור גורלו של זריהן ז"ל. בשנת 2024 הוחלט על הקמת צוות חקירה מיוחד אשר ביצע שורה של פעולות מגוונות שכללו איתור וניתוח מסמכים היסטוריים, תחקור של עדים, ניתוחי קרקע מורכבים וביצוע סקרים ארכיאולוגיים בשטח. הצלבת הנתונים הובילה למסקנה הסופית לגבי מיקום הטמנתו בבית העלמין של חטיבת "הראל".

בני המשפחה, וביניהם אחיותיו של יעקב זריהן ז"ל, קיבלו אמש (שלישי) את העדכון הרשמי על סיום החקירה ועל פענוח תעלומת מקום קבורתו מפי קצינת משאבי האנוש הראשית וראש חטיבת הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה.

בתקופה הקרובה, בחלוף 78 שנים מנפילתו, ייערך בבית העלמין בקיבוץ קרית ענבים טקס צבאי ממלכתי שבו תתווסף כרית מצבה הנושאת את שמו.

קצינת משאבי אנוש ראשית ורח"ט הנפגעים, תת-אלוף עדנה איליה, התייחסה לסיום הפעילות ואמרה: "בתום חקירה מקיפה, היום התקיימה סגירת מעגל מרגשת, בישרנו למשפחתו של יעקב זריהן ז"ל את ממצאי החקירה והמצאו של יקירהם שנפל בקרבות לפני 78 שנים, זוהי זכות עבורנו להמשיך ולפעול מתוך מחוייבות מוסרית עמוקה להבאת מזור וללוות את המשפחות השכולות".

איבון כהן, אחותו של יעקב ז"ל, שיתפה בתחושותיה בעקבות קבלת הבשורה: "עבורי מציאת מקום קבורתו הינו עולם ומלואו, אני אתקשר לבנים שלי שיוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו".