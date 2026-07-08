סקר שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 13 מעלה כי לראשונה במערכת הבחירות, מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט משיגה מנדט אחד יותר מהליכוד.

על פי הנתונים, לו הבחירות היו נערכות כיום, הייתה מפלגת ישר של גדי איזנקוט זוכה ב-23 מנדטים והליכוד ב-22.

מפלגתם של בנט ולפיד יורדת ל-15 מנדטים, ישראל ביתנו מקבלת 10, הדמוקרטים 10, ש"ס 8, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 8, חד"ש-תע"ל 6, הציונות הדתית 5 ורע"ם 5.

גוש מפלגות הקואליציה משיג 51 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-58 והמפלגות הערביות עם 11 מנדטים.

האיחוד של יועז הנדל וחילי טרופר לא מצדיק את עצמו על פי הסקר והם נותרים מתחת לאחוז החסימה עם 2.2% - כמעט כמו כחול לבן של בני גנץ שמשיגה 2.1%.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה פותח איזנקוט פער על נתניהו, כאשר 46% סבורים כי הוא מתאים יותר לתפקיד, לעומת 36% לנתניהו ו-18% שהשיבו כי אינם יודעים.