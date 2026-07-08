כוחות צה"ל פתחו במהלך הלילה (רביעי) בפעילות צבאית רחבת היקף בעיר חברון, זאת בעקבות ירי מסיבי שבוצע מהאזור כחלק מסכסוך חמולות פנימי. במהלך חילופי האש, פגעו קליעים בבית מגורים בקריית ארבע הסמוכה. בתגובה לאירוע, יצאו כוחות מחטיבת יהודה למבצע ממוקד שנועד לשבש ולסכל כל סוג של ירי מהגזרה. במסגרת הפעילות המורכבת הופעלו שלושה גדודים שונים, אשר נפרסו בשטחים נרחבים והטילו עוצר מלא על אזורים המוכרים לרשויות כמוקדי ירי יומיומיים. במהלך הלילה סרקו הלוחמים עשרות מבנים, תחקרו עשרות חשודים ופעלו באופן אקטיבי לאיתור המעורבים בחילופי האש ולחשיפת אמצעי לחימה במרחב. עד כה נעצרו חמישה חשודים, אשר הועברו להמשך חקירה בידי כוחות הביטחון.

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