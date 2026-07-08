מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת אליהו רביבו להקמת מרכז להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב.

בהצעה תמכו 19 חברי כנסת, ללא מתנגדים, והיא תועבר להמשך דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט.

על פי הצעת החוק, המרכז יוקם כתאגיד סטטוטורי ויופקד על פעילות ההנצחה של רבי נחמן מברסלב. עוד מוצע להסדיר בחוק את מבנה המרכז, לרבות הקמת מועצה ציבורית, קביעת סמכויותיה, אופן מינוי חבריה ומימון פעילותו.

ההצעה מאפשרת למרכז להקים מכון לחקר מורשתו של רבי נחמן מברסלב, ארכיון, ועדה מדעית-חינוכית ומוזיאון הנצחה. עוד נקבע כי שר התרבות והספורט יהיה השר הממונה על ביצוע החוק.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי הנצחת דמותו ופועלו של רבי נחמן מברסלב היא "צורך לאומי ממדרגה ראשונה". עוד צוין כי בדומה למרכזי הנצחה שהוקמו בחוק עבור אישים מרכזיים בתולדות המדינה והציונות, ובהם דוד בן-גוריון, יצחק בן-צבי, מנחם בגין, הרב עובדיה יוסף והרב חיים דרוקמן, מוצע להקים מרכז ייעודי גם להנצחת מורשתו של רבי נחמן מברסלב.