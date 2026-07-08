אוהד חמו, הכתב לענייני ערבים של חדשות 12 חשף בפודקאסט "אחר כתלנו" של הקרן למורשת הכותל המערבי כי ניצל בנס מפיגוע בקו 18 בירושלים בשנות ה-80.

"אני הייתי על קו 18 עם אמא שלי כשהייתי בערך בן 8", סיפר חמו למראיינת רחלי חדד. "כולנו מכירים את פיגועי 1996 של יחיא עייש אבל כבר בשנות ה-80 היה פיגוע בקו 18 ליד הר הרצל".

"אני ואמא עולים על הקו ואני מעריך משהו כמו 50 או 100 מטר לפני הפיצוץ ירדנו כי הוא היה צפוף מדי והגיע אוטובוס נוסף", הוא משחזר. "יורדים, עולים על האוטובוס ושניות אחר כך היה פיצוץ. האחיות פולק ז"ל נהרגו בפיגוע הזה".

הפיגוע הקשה התרחש ב-6 בדצמבר 1983 ונרצחו בו שישה יהודים - ארבעה מהם נהרגו במקום ועוד שניים נפטרו מפצעיהם בימים שלאחר מכן. עוד 44 נפצעו. המחבל הטמין את המטען בחלקו האחורי של האוטובוס לפני שיצא לדרך וכלל לא נכח במקום בעת הפיצוץ.