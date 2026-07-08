פרשן חדשות 12 עמית סגל מתייחס לסערה שהתפתחה סביב דברי ראש השב"כ דוד זיני לפיהם הסכים להיכנס לתפקיד "בגלל יכולת להיות נאמן לדרג הנבחר".

"הדברים האלה מעוררים סערה רק אצל אנשים בורים, רשעים או שילוב של שניהם", פתח סגל. "אני מצטט מחוק השב"כ: "השירות נתון למרות הממשלה" - לא למרות היועמ"שית, גיל לימון או ההסדר החוקתי. החוק גם קובע כי "ראש הממשלה ממונה על השירות מטעם הממשלה" - לא המשנה ליועצת המשפטית ולא עקרונות יסוד נעלמים".

לדבריו "האגדה שנפוצה במחוזותינו של 'להיות נאמן לממלכה ולא למלך' הוא לא באמת להיות נאמן לממלכה - אלא ליועץ המשפטי לממשלה. זה לא באמת בעיה עם נאמנות למלך - אלא למלך הספציפי שהוא בנימין נתניהו. אלה קונסטרוקציות משפטיות קלושות שבשמן ניסו למנוע מדוד זיני להיות ראש השב"כ ומרומן גופמן להיות ראש המוסד".

סגל מדגיש כי זיני "לא דיבר על אירוע שבו ראש הממשלה מצפה ממנו לעצור את יאיר גולן במעצר מנהלי אלא על סוגיות של מלחמה ושלום. רק הבלבול העמוק שבמסגרתו הפקידים במדינת ישראל שולטים ומואדרים לדרגה של 'קדושים עליונים שהם הממלכה' - הוביל את הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי לומר לראש הממשלה דאז בנט: 'אם תרצה לחסל את סינוואר תצטרך לשכנע אותי'. סליחה אדוני? התבלבלת קצת. אתה הרמטכ"ל, תצדיע ותמלא את הפקודה".

הוא הדגיש כי יש ניסיון לעשות דה לגיטמציה לזיני. "צריך להיות רשע כדי להוציא את המשפט של זיני מהקשרו. הוא אמר 'כל דעה' - גם אם זה יהיה שלטון אחר - ולא דיבר על בנימין נתניהו. אגב, איך אני יודע שזה לא עקרוני? כי תוכנית העבודה של יורם כהן, יאיר גולן ואחרים היא להתיז את הראש של דוד זיני ורומן גופמן - ביום שבו הם ייבחרו לתפקידם. לשיטתם הדרג הנבחר יחליט משהו ויכפה אותו על ראש השב"כ. מכאן אני מבין שהם אומרים - האנשים שלנו יכולים להישאר ושל הצד השני לא".