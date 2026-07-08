עופר איובי, היועץ הבכיר לראש עיריית ירושלים והפעיל החברתי, פנה במכתב דחוף לח"כ נעמה לזימי כדי שתפעל לביטול החוק לגביית חנייה לפי דקה או לשנותו באמצעות תיקון חקיקה.

במכתבו, שהגיע בעקבות תלונות רבות מצד הציבור, הסביר איובי את המניעים לפנייתו. "החוק שהובלת, אשר נועד במקור להגן על הצרכן באמצעות מעבר לחיוב לפי דקות, מייצר בפועל אפקט הפוך ופוגע אנושות בכיסו של הציבור.

מאז כניסת החוק לתוקף, בעלי חניונים רבים בחרו להקפיץ בצורה קיצונית את התעריף הבסיסי לכל דקת חניה. כתוצאה מכך, תושבים המגיעים לסידורים קצרים או לביקורים במרכז העיר נאלצים לשלם סכומי עתק אסטרונומיים, הגבוהים בהרבה מאלו ששילמו בעבר", מדגיש איובי.

"הכוונה המקורית הייתה ראויה, אך המציאות בשטח מוכיחה כי מדובר ברגולציה שחזרה כבומרנג אל הצרכן. הציבור בירושלים, ובישראל בכלל, כורע תחת נטל יוקר המחיה, והחניונים הפכו למלכודת פיננסית יומיומית. לאור הפגיעה הכלכלית המובהקת והתסכול הציבורי הגובר, אני קורא לך לפעול מייד לביטול החוק או להובלת תיקון חקיקה דחוף שיבלום את עליות המחירים ויגן באמת על הצרכנים", מסכם איובי את מכתבו.