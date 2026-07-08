חוברת שפרסם הרב יוסף קלנר נגד העלייה להר הבית הונחה בישיבת מעלה אדומים. בחוברת שנשאה את השם 'תשיב מקדש לתוכנו' הסביר הרב קלנר מבחינת הפוסקים את חומרת האיסור.

ראש ישיבת מעלה אדומים, הרב יצחק שילת, הציב לצד החוברת פתק ובו מתח עליה ביקורת חריפה. בפתק כתב: "החוברת הזאת היא חוצפה כלפי רה"י הרב רבינוביץ זצ"ל שאינו נזכר בה כלל כאילו הוא לא מאן דאמר".

לדברי הרב שילת, עיקר הביקורת מופנה לכך שהחוברת אינה מזכירה כלל את הרב רבינוביץ זצ"ל אשר היה מגדולי ישראל, התיר ואף עלה להר הבית.

מעת פתיחת הר הבית מחדש לעליית יהודים בקיץ 2003, בכל שנה בעשרת ימי תשובה עולה ישיבת ברכת משה שבמעלה אדומים אל ההר. בתשרי תשס"ד הרב רבינוביץ אף עלה בעצמו.