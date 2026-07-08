מערכת היחסים בין ירושלים לוושינגטון והמתיחות הביטחונית באזור עמדו במרכזו של ריאיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשרון גל.

נתניהו דחה את הטענות הנשמעות לגבי אופי פעולתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והבהיר כי הוא אינו פועל בניגוד להצהרותיו. "הוא דואג לאינטרסים של אמריקה, ואני דואג לאינטרסים של ישראל - ואני לא מתבייש לומר את דעתי", אמר ראש הממשלה.

נתניהו הרחיב על הנושאים המדיניים שעולים בשיחות הדיפלומטיות המשותפות, וציין כי כאשר יש לו עמדות מוגדרות בנוגע לטורקיה ולהתנהלותו של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן הוא מציג אותן באופן ישיר. הוא הוסיף כי דברים אלו אמורים גם לגבי המציאות הכלל-ביטחונית מעבר לגבול הצפוני, וציין בהקשר לרצועת הביטחון בדרום לבנון: "אנחנו צריכים לשמר את האזור".

לדברי ראש הממשלה, השיח בינו לבין הנשיא האמריקני מתנהל בפתיחות מלאה. נתניהו הדגיש את הערכתו הרבה למדיניות האמריקנית ואמר: "גם אם יש חילוקי דעות על דברים מסוימים, אני מאוד מעריך את ההתייצבות שלו. אני לא חושב שהיה נשיא כזה תומך לישראל בתולדות קיומינו".

בנוגע לאירועים האחרונים והתלקחות המתיחות במרחב המפרץ הפרסי, הסביר נתניהו כי בשלב הנוכחי עדיין מוקדם לקבוע לאיזה כיוון יובילו המהלכים בשטח.

עם זאת, הוא ציין כי תגובותיו של הממשל בוושינגטון משקפות את המציאות מול טהרן: "זה מראה שיש לו תסכול עצום מהעובדה שהאיראנים מושכים זמן, זה מה שהם עושים - והוא מבין את זה". בהתייחסו לרמת המוכנות של המדינה לתוצאות העימות באזור סיכם ראש הממשלה: "אנחנו ערוכים לכל תרחיש".