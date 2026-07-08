עימותים אלימים התפתחו הערב (רביעי) בין עשרות מפגינים חרדים שבאו למחות נגד מעצר עריקים מול כלא 10 בבית ליד לבין חיילים השומרים על הבסיס.

המפגינים, ביניהם גברים ונשים, הגיעו למקום באוטובוס וירדו ממנו באופן מסודר. מיד אחר כך החלו להתעמת עם שוטרים ולפרוץ לשטח הכלא.

מצה"ל נמסר: "מוקדם יותר החלה הפגנה בלתי חוקית מחוץ לבסיס מחנה בית ליד (כלא 10), המפגינים פעלו באופן אלים ונכנסו לתוך המרחב הצבאי. כוחות המשטרה הצבאית הוציאו את כלל המפגינים משטח הבסיס".

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הגיב למהומות וכתב: "המראות מחוץ לכלא 10 שבהם משתמטים מתעמתים עם חיילי צה"ל, הם פשוט בלתי נסבלים. הפורעים צריכים להיעצר עוד הערב. בממשלה הבאה נסגור את הברז, מי שלא מתגייס - לא מקבל שקל מהמדינה".