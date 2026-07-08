במלאת שלושים לנפילתו של אהד יערי ז"ל, לוחם גבעתי בן 21 מרחובות שנהרג בלבנון, פרסמה משפחתו סרט זיכרון ובו תיעודים מחייו.

על רקע שירו של עמיחי פלסר 'הולך תמים', פורסמו בקליפ הארוך תמונות מיוחדות עם בני משפחתו, משירותו הצבאי ומחיי היומיום.

אמיתי יערי סופד לאחיו: אהד היה איש של עוצמות, שיודע לעשות שטויות ערוץ 7

אמיתי יערי, אחיו של סמל אהד יערי ז"ל שוחח לפני כחודש עם ערוץ 7 מתוך השבעה. "ביום שישי האחרון איבדנו את אח שלנו בקרב בלבנון. הוא היה אח מדהים. אהוב כל כך על האחיינים, האחים, מפנק, מגיע לאן שצריך, לכל השמחות. לא מפספס שום הזדמנות להגיע, לשמח, לצחוק ולעשות שטויות. פשוט יודע לגעת ממש בנקודה היכן שצריך. זה לא רק בבית פנימה אלא גם כלפי חוץ - הקהילה, הסביבה הישיבה.

הוא היה דמות של ספרא וסייפא. לימוד תורה בעמקות שממנו שאב את הכוחות ללכת לצבא. גם שם, הכל היה בעוצמות, בשמחה, למרות הקשיים", תיאר אמיתי. "אהד נולד ביום שישי ונהרג ביום שישי. אנחנו בתוך תקופה מיוחדת ובדרך למשהו גדול ועצום שעומד לקרות כי הדם הזה לא נשפך סתם. אנחנו מודים לקב"ה ומאמינים שעומד לצאת משהו מאוד משמעותי מהתקופה הזו".

כשנשאל מה אפשר לקחת לחיים מדמותו של אחיו ענה "אפשר ללמוד ממנו את השמחה, העזרה לזולת ולהיות הכי טובים בכל מקום. שאפשר להיות באחדות עם כולם - גם אם יש מחלוקות - אפשר תמיד להסתדר".